Смагин: Непомнящий не ставит себе задач на турнире в Вейк-ан-Зее
«Ян не ставит перед собой каких-то задач, не играет дебюты, которые очень хорошо знает, отсюда такой средний результат», — цитирует Смагина ТАСС.
При этом Смагина «несколько настораживает, что Ян пропускает тактические удары».
«Иногда он относится к некоторым позициям, где ему кажется, что у него всё хорошо, слишком легковесно. Для него этот турнир — это попытка почувствовать классический контроль перед турниром претендентов», — заключил Смагин.
Непомнящий (4,5 очка) по итогам восьми туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Соревнования завершатся 13-м туром 28 января.
Ранее сообщалось, что Непомнящий одержал вторую победу на шахматном турнире в Нидерландах.