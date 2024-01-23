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Смагин: Непомнящий не ставит себе задач на турнире в Вейк-ан-Зее

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий играет в своё удовольствие на турнире Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

«Ян не ставит перед собой каких-то задач, не играет дебюты, которые очень хорошо знает, отсюда такой средний результат», — цитирует Смагина ТАСС.

При этом Смагина «несколько настораживает, что Ян пропускает тактические удары».

«Иногда он относится к некоторым позициям, где ему кажется, что у него всё хорошо, слишком легковесно. Для него этот турнир — это попытка почувствовать классический контроль перед турниром претендентов», — заключил Смагин.

Непомнящий (4,5 очка) по итогам восьми туров занимает четвёртое место в турнирной таблице. Соревнования завершатся 13-м туром 28 января.

Ранее сообщалось, что Непомнящий одержал вторую победу на шахматном турнире в Нидерландах.

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