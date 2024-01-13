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Карлсен отказался от участия в турнире претендентов

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Лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен принял решение отказаться от участия в следующем турнире претендентов.
Карлсен отказался от участия в турнире претендентов
  • Gettyimages.ru
  • © Dean Mouhtaropoulos

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) получила письмо скандинавского гроссмейстера с отказом, сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что азербайджанец Ниджат Абасов заменит Карлсена.

Турнир претендентов состоится с 2 по 25 апреля в Торонто (Канада).

Ранее вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин заявил, что Ян Непомнящий будет одним из главных кандидатов на победу в турнире претендентов.





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