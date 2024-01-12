Чемпионка мира по блицу Гунина рассказала, что её мотивирует история Костомарова

Чемпионка мира по блицу 2023 года в Самарканде Валентина Гунина рассказала, что её мотивирует история олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Когда с ним случилась вся эта история, то с мамой начался спор. Я говорила, что надо дать ему спокойно «улететь» в другой мир. Мама настаивала, что, несмотря ни на что, надо продолжать бороться. Честно, я не верила, что он сможет восстановиться, но сейчас, когда человек делает такие тренировки, которые мне были не под силу даже тогда, когда я была полностью здорова... А когда он вышел на лед в протезах... Это реально круто и мотивирует», — приводит слова Гуниной «Спорт-Экспресс».

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног. В начале июля фигуриста выписали из больницы.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Гунина сообщила, что больна тяжёлым системным аутоиммунным заболеванием волчанка.