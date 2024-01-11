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Гунина рассказала, что её поездки на победный ЧМ могло и не случиться

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Чемпионка мира по блицу 2023 года в Самарканде Валентина Гунина сообщила, что больна тяжёлым системным аутоиммунным заболеванием волчанка.
Гунина рассказала, что её поездки на победный ЧМ могло и не случиться
  • РИА Новости

«Перед Новым годом я не смогла получить допуск на сбор национальной команды. Направили досдавать анализы. Понимала, что уже не успею полететь с девочками в Кисловодск, и решила, что проведём собственный мини-сбор с тренером. Потратила на него все оставшиеся призовые за 2023 год», — цитирует Гунину «Спорт-Экспресс».

По словам шахматистки, она рада, что удалось отбить расходы на первенстве планеты за счёт призовых. Хотя поездки в Самарканд могло и не быть.

Гунина также является трёхкратной чемпионкой Европы и пятикратной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Валентину Гунину с победой на чемпионате мира по блицу в Самарканде.

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