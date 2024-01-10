Путин поздравил Гунину с победой на чемпионате мира по блицу

Президент России Владимир Путин поздравил Валентину Гунину с победой на чемпионате мира по блицу в Самарканде.

«От души поздравляю Вас с триумфом. Ваш успех — яркая, значимая страница победной летописи отечественной шахматной школы», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По итогам 17 туров она набрала 14 очков. У швейцарки Александры Костенюк 13,5 балла и второе место. Китаянка Чжу Цзиньэр набрала 12,5 балла и замкнула тройку призёров.

Ранее Гунина заявила, что во второй день чемпионата мира по блицу показала игру не самого высокого уровня, но смогла завоевать титул.