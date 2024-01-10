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Путин поздравил Гунину с победой на чемпионате мира по блицу

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Президент России Владимир Путин поздравил Валентину Гунину с победой на чемпионате мира по блицу в Самарканде.
Путин поздравил Гунину с победой на чемпионате мира по блицу
  • РИА Новости

«От души поздравляю Вас с триумфом. Ваш успех — яркая, значимая страница победной летописи отечественной шахматной школы», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По итогам 17 туров она набрала 14 очков. У швейцарки Александры Костенюк 13,5 балла и второе место. Китаянка Чжу Цзиньэр набрала 12,5 балла и замкнула тройку призёров.

Ранее Гунина заявила, что во второй день чемпионата мира по блицу показала игру не самого высокого уровня, но смогла завоевать титул.

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