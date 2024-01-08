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Злочевский: турнир претендентов, возможно, уже не приносит Карлсену удовольствие

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Гроссмейстер Александр Злочевский заявил, что отказ норвежца Магнуса Карлсена сыграть в турнире претендентов 2024 года не стал для него неожиданностью.

«Турнир претендентов и матч за корону — нервные, выматывающие вещи, которые уже, возможно, не приносят ему удовольствие, Магнус уже насладился чемпионством. Он продолжает играть в шахматы, он получает не меньшие гонорары», — цитирует Злочевского «Матч ТВ». 

Норвежский гроссмейстер не примет участия в турнире претендентов по неизвестным причинам. Турнир пройдёт в Торонто (Канада) с 2 по 25 апреля 2024 года.

Карлсен в июле 2023 года отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Норвежец принял такое решение из-за отсутствия мотивации. 

Ранее 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что Карлсен зазнался.

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