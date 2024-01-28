ФИДЕ не будет включать вице-чемпиона в число претендентов на шахматную корону
- РИА Новости
Сообщается, что вице-чемпион мира больше не будет автоматически попадать на следующий турнир претендентов. Вместо этого он получит бонусные очки.
Также игрок с самым высоким рейтингом будет определяться по среднему рейтингу за шесть месяцев, а не за 12 месяцев.
Ближайший турнир претендентов пройдёт с 2 по 25 апреля в Торонто (Канада).
Ранее сообщалось, что Карлсен отказался от участия в турнире претендентов.