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ФИДЕ не будет включать вице-чемпиона в число претендентов на шахматную корону

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Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила некоторые пункты правил отбора на турнир претендентов в 2026 году.
ФИДЕ не будет включать вице-чемпиона в число претендентов на шахматную корону
  • РИА Новости

Сообщается, что вице-чемпион мира больше не будет автоматически попадать на следующий турнир претендентов. Вместо этого он получит бонусные очки.

Также игрок с самым высоким рейтингом будет определяться по среднему рейтингу за шесть месяцев, а не за 12 месяцев.

Ближайший турнир претендентов пройдёт с 2 по 25 апреля в Торонто (Канада).

Ранее сообщалось, что Карлсен отказался от участия в турнире претендентов.

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