Горячкина сыграла вничью, а Лагно проиграла в заключительном туре Турнира претенденток

Российские шахматистки провели 14-ю партию на Турнире претенденток в Торонто (Канада).

Екатерина Лагно уступила Рамешбабу Вайшали из Индии в заключительном туре (0:1). Александра Горячкина же сыграла вничью с болгаркой Нургюл Салимовой.

Таким образом, Горячкина заняла итоговое пятое место на соревнованиях, а Лагно — шестое.

Победительницей турнира стала китаянка Тань Чжунъи. Она получит право сразиться в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году с действующей обладательницей титула Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Ранее Екатерина Лагно рассказала, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток.