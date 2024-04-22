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Горячкина сыграла вничью, а Лагно проиграла в заключительном туре Турнира претенденток

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Российские шахматистки провели 14-ю партию на Турнире претенденток в Торонто (Канада).
Горячкина сыграла вничью, а Лагно проиграла в заключительном туре Турнира претенденток
  • AFP
  • © Максим Богодвид / РИА Новости

Екатерина Лагно уступила Рамешбабу Вайшали из Индии в заключительном туре (0:1). Александра Горячкина же сыграла вничью с болгаркой Нургюл Салимовой.

Таким образом, Горячкина заняла итоговое пятое место на соревнованиях, а Лагно — шестое.

Победительницей турнира стала китаянка Тань Чжунъи. Она получит право сразиться в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году с действующей обладательницей титула Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Ранее Екатерина Лагно рассказала, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток.

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