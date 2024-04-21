Лагно рассказала, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно ответила, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток.

«Конечно, это лучше, чем ничего. Просто не надо упускать возможности, которые имеешь во время партии», — приводит слова Лагно пресс-служба ФИДЕ.

В заключительном туре россиянка сыграет с Рамешбабу Вайшали из Индии.

На данный момент на счету Лагно 6,5 очка. Такое же количество баллов у Александры Горячкиной, Вайшали и Хампи Конеру. В активе Лэй Тинцзе 7,5 очка. Лидирует в таблице Тань Чжунъи (8,5).

Ранее сообщалось, что Лагно и Салимова сыграли вничью в 13-м туре Турнира претенденток.