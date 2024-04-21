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Лагно рассказала, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток

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Российская шахматистка Екатерина Лагно ответила, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток.
Лагно рассказала, важно ли ей занять третье место на Турнире претенденток
  • РИА Новости

«Конечно, это лучше, чем ничего. Просто не надо упускать возможности, которые имеешь во время партии», — приводит слова Лагно пресс-служба ФИДЕ.

В заключительном туре россиянка сыграет с Рамешбабу Вайшали из Индии.

На данный момент на счету Лагно 6,5 очка. Такое же количество баллов у Александры Горячкиной, Вайшали и Хампи Конеру. В активе Лэй Тинцзе 7,5 очка. Лидирует в таблице Тань Чжунъи (8,5).

Ранее сообщалось, что Лагно и Салимова сыграли вничью в 13-м туре Турнира претенденток.

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