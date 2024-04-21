Лагно и Салимова сыграли вничью в 13-м туре Турнира претенденток

Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с болгаркой Нургюл Салимовой в 13-м туре Турнира претенденток, который проходит в Торонто.

Партия, в которой россиянка играла чёрными фигурами, завершилась на 44-м ходу.

Для Лагно это одиннадцатая ничья в рамках проходящего турнира. Также в её активе одна победа и одно поражение.

У российского гроссмейстера отсутствуют даже теоретические шансы на победу в турнире, однако она ещё может рассчитывать на второе или третье место по итогам соревнований.

В заключительном матче российская шахматистка встретится с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов.