RT в Telegram
Подпишись

Лагно и Салимова сыграли вничью в 13-м туре Турнира претенденток

Короткая ссылка
Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с болгаркой Нургюл Салимовой в 13-м туре Турнира претенденток, который проходит в Торонто.
Лагно и Салимова сыграли вничью в 13-м туре Турнира претенденток

Партия, в которой россиянка играла чёрными фигурами, завершилась на 44-м ходу.

Для Лагно это одиннадцатая ничья в рамках проходящего турнира. Также в её активе одна победа и одно поражение.

У российского гроссмейстера отсутствуют даже теоретические шансы на победу в турнире, однако она ещё может рассчитывать на второе или третье место по итогам соревнований.

В заключительном матче российская шахматистка встретится с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить