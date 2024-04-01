«Важно подобрать ключи к трём индийским шахматистам»: Поткин — о шансах Непомнящего на турнире претендентов

Чемпионом мира по шахматам не обязательно становится сильнейший игрок в текущий момент времени — титул достаётся тому, кто лучше подготовится и проведёт матч за корону. Такое мнение в интервью RT высказал бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин. Он рассказал о подрастающей плеяде талантливых отечественных шахматистов, предположил, что станет определяющим моментом для Непомнящего в ходе турнира претендентов, который стартует 3 апреля в Торонто, а также поделился размышлениями о возможных изменениях в формате матча на звание чемпиона мира.

— Владимир, в начале разговора хочу уточнить: вы больше не тренер Яна Непомнящего, не так ли?

— Мы сотрудничали с 2007 года и добились многих побед. Это был интересный, длинный путь. Я горжусь результатом, которого нам вместе удалось достичь: Ян стал одним из сильнейших гроссмейстеров мира, принимал участие в матчах на первенство мира и продолжает бороться за шахматную корону. Мы действительно больше не работаем вместе — по обоюдному согласию. У Яна сильная команда, отличные помощники, а мне бы хотелось помочь и другим спортсменам добиться столь же высоких результатов. Мы поддерживаем хорошие отношения, можем обмениватьсяразнымидебютными идеями, всё-таки опыт совместной аналитической работыочень большой.

— Чем вы теперь занимаетесь?

— Я сейчас один из тренеров мужской сборной России, работаю с талантливымишахматистами в индивидуальном порядке. У меня много сильных учеников, есть уже результаты как на первенстве страны, так и на международном уровне. Раскрывать имена подопечных, пока они сами этого не захотят, не буду. Ребята интересные, и хочется, чтобы они росли и прогрессировали.

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— Так получилось, что шахматы стали тем видом спорта, где в последнее время произошёл очень большой отток в другие сборные. Насколько весомые потери мы понесли и как это скажется на перспективах развития?

— Да, обстоятельства сложились таким образом, что многие, в том числе сильные шахматисты, сменили флаг. Но я не склонен к пессимизму и уверен, что через пять-шесть лет мы сможем вырастить довольно сильную плеяду игроков. Я работаю не только с шахматистами, которые находятся на пике формы, но и с молодыми ребятами. Некоторым из них ещё только по десять лет. И это очень перспективное поколение. Так что я стараюсь заниматься своим делом — вносить вклад в развитие учеников, давать им тот темп развития, который необходим для попадания в число лучших шахматистов мира. Прикладываю максимум усилий, чтобы юные подопечные развивались, не теряли любовь к шахматам и мотивацию.

— У них есть хороший ориентир: Непомнящий примет участие в третьем для него турнире претендентов. Как считаете, две предыдущие победы добавят уверенности или, напротив, окажут лишнее давление?

— Все турниры разные. Первый, в Екатеринбурге, был для Яна в новинку, он шёл к нему как к чему-то неизведанному. Преодолел квалификацию, становился сильнее с каждым шагом, и было видно, что он способен побороться за победу. Через два года в Мадриде выиграл за явным преимуществом, и было очень приятно это видеть. Во многом это был результат его большой подготовки к матчу с Магнусом Карлсеном в Дубае.

Тогда он сильно по-шахматному вырос, и результат не заставил себя ждать. Нынешний турнир будет отличаться в первую очередь из-за состава участников, которых можно разделить на две категории. К первой относятся те, кого Ян прекрасно знает. Скажем, с Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой они играют много лет, провели уже не одну сотню партий. Неплохо он знаком и с Алирезой Фируджей.

В то же время в Торонто будет много новых имён, среди которых больше всего обращают на себя внимание игроки из Индии, особенно Рамешбабу Прагнанандха — большой талант и звезда. Также Гукеш Доммараджу и более опытный Видит Гуджрати. У каждого из них свой стиль, и видно, что они сейчас на подъёме. Во многом для Яна будет определяющим, сможет ли он подобрать ключи к этим шахматистам с их самобытным стилем и творческим подходом к игре.

— Может ли иметь место некая командная тактика от трио из Индии?

— Сразу на ум приходит случай из 1962 года в Кюрасао, когда Бобби Фишер обвинил советских шахматистов, что они экономят силы и специально играют друг с другом вничью. Но я не думаю, что индийские игроки станут о чём-то договариваться. Конечно, они из одной страны, но из разных её частей — и каждый является героем для своего региона. Кроме того, они полны амбиций, для всех троих это первый турнир претендентов, так что, думаю, они будут бороться с полной отдачей.

Да и в целом таких тактических хитростей стоит ожидать от более опытных шахматистов, а все индийцы достаточно молоды. К тому же, когда проходишь серьёзную подготовку к крупному состязанию, волей-неволей возникает чувство ответственности перед проделанной работой и желание показать её на доске.

— Тут вспоминается произошедшее в декабре на чемпионате мира по рапиду и блицу, когда Непомнящий сыграл такую несколько странную партию с Даниилом Дубовым. Не обсуждали с бывшим подопечным ту ситуацию? Почему он решил поступить таким образом?

— Я бы не судил строго, всё-таки это был рапид и блиц, где шахматисты не настраиваются на отдельную партию, как в классике. Лично не был в Самарканде, поэтому мне трудно сказать, что произошло на самом деле, но по видео показалось, чтоЯн не собирался делать ничью таким образом. А когда Даниил предложил, он согласился на такую в некотором смысле шуточную партию. Хотя, на мой взгляд, таких поступков стоит избегать, тем более что Непомнящий — шахматист амбициозный, сильный. Не сомневаюсь, чтов Торонто мы увидим интересные шахматы, а этот эпизод останется в прошлом.

— Вернусь немного к индийцам: в Торонто Яну предстоит играть с ними подряд как в первом, так и во втором круге. Может ли это как-то сказаться на его результате?

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— Если у Яна всё будет складываться удачно, то не будет иметь большого значения очерёдность встреч. Важнее будет, пожалуй, вопрос акклиматизации. Хочется, чтобы Ян максимально хорошо адаптировался и прошёл все испытания спокойно. Но, как мне кажется, многие участники из-за разницы во времени, другого климата и питания в начале турнира будут допускать больше ошибок и зевков, которыми нужно будет грамотно воспользоваться.

— На шахматных форумах спорят, уступает ли этот турнир по уровню предыдущим. Каково ваше мнение?

— Конечно, жаль, что Магнус Карлсен отказался играть, так как с его участием любые состязания становятся особенными. Но даже если оставить этот момент за скобками, думаю, состав в Торонто очень сильный. Это же турнир претендентов, тут не бывает случайных людей. Просто у каждого отбора свои особенности. У нынешнего они заключаются в том, что подошло целое поколение индийских шахматистов. И весьма интересно посмотреть, как они себя проявят.

— Не всем понравилось, как путёвку в Канаду завоёвывал Фируджа, который вместо чемпионата мира по рапиду и блицу сыграл на турнире с призовым фондом €700, только бы набрать необходимое количество побед и обойти Уэсли Со в рейтинге. Как считаете, цель оправдывает средства?

— Хотя по силе и таланту Алиреза, безусловно, принадлежит к этой восьмёрке, способ отбора тем не менее вызывает сомнения. За такой короткий срок сыграл много партий, форсировал рейтинг... Немного странная ситуация. Мне кажется, было бы красиво, если бы Уэсли вызвал Фируджу на шахматную дуэль и они в очном споре решили, кому следует отправиться в Торонто.

— В январе этого года ФИДЕ изменила правила квалификации на турнир претендентов: теперь шахматист, уступивший во встрече за корону, не получает автоматически места в восьмёрке. Справедливо ли это, на ваш взгляд?

— У меня большой опыт в подготовке шахматистов к матчам на первенство мира. Помогал и Сергею Карякину в 2016-м, и Непомнящему в 2021-м и 2023-м. Могу сказать, что в этом процессе игрок всегда проделывает огромную работу и после матча автоматически становится сильнее как шахматист. Но в то же время он теряет очень много энергии. После этого марафона практически невозможно показывать какой-то более или менее хороший уровень на протяжении следующих трёх-четырёх месяцев. Однако внутренняя шахматная сила участников всё равно возрастает.

Недаром тот же Виши Ананд, когда проиграл первый матч Магнусу Карлсену, довольно долго отдыхал и начал приходить в себя только незадолго до турнира претендентов в Ханты-Мансийске. И тогда он занял первое место. Если заглянуть в историю, то часто именно вице-чемпион мира — главный фаворит в новом отборе кандидатов. Это неспроста. Поэтому, мне кажется, справедливо было бы оставить правило в том виде, в котором оно было. Но ФИДЕ приняла решение, нам остаётся лишь посмотреть, как оно будет проявлять себя на практике. Наверное, логика в том, что шахматный мир хочет чаще видеть за доской участников матча на первенство мира. Может быть, это связано и с меньшей активностью Дин Лижэня в этом цикле.

© Личный архив Владимира Поткина

— Действующий чемпион мира действительно мало играл в 2023 году, а Непомнящий не показывал ярких результатов после матча. Это цена борьбы за титул?

— Формат матча стал более зрелищным для зрителей, но и более энергозатратным для игроков — стало больше партий, меньше выходных дней. Матч Яна и Дина был очень захватывающим: шахматисты отвечали ударом на удар, буквально на следующий день брали реванш, выигрывали свои партии. Игрокипотратили очень много сил и нервов, энергии. Я бы не стал судить ни того, ни другого, что результаты несколько снизились.

Особенно не согласен с разговорами, что, может быть, Дин — какой-то не тот чемпион. На самом деле он очень достойный шахматист. Просто сейчас далёк от пика формы, что вполне объяснимо. Но у него много времени для подготовки к следующему матчу. Так получается, что чемпион мира — не обязательно сильнейший шахматист на данный момент. Это тот, кто взял верх в матче, и именно к нему готовятся все игроки. С нетерпением жду защиты Дин Лижэня, а Яну желаю, чтобы он показал свои лучшие шахматы в Торонто.

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— Сергей Карякин назвал Непомнящего одним из фаворитов предстоящего турнира, но раскритиковал его за игру в Вейк-ан-Зее. Стоит ли оценивать форму нашего шахматиста по этому выступлению?

— Сергей, безусловно, колоссальный игрок, и к его мнению стоит прислушиваться. Надеюсь, у него тоже будет возможность проявить свои лучшие качества за доской и сыграть ещё в своёмтурнире претендентов. Что касается выступления Яна в Нидерландах, то оно действительно было не слишком яркое. Но если верить словам Яна, для него было важно «повариться» в большом турнире и почувствовать фигуры. В целом же, как показывает практика, выступление накануне турнира претендентов не настолько показательно. Скажем, Каруана две недели назад играл на Кубке Америки и проиграл там в полуфинале Левону Ароняну. Результат не плохой, но и не то чтобы успешный. Накамура вообще сейчас не принимает участия в турнирах. Все хотят показать свои лучшие шахматы именно в Торонто, поэтому где-то экономят силы, где-то не хотят раскрывать идеи.

— Говоря о турнире претендентов, нельзя не вспомнить о Карлсене и его игнорировании борьбы за чемпионство. Активно обсуждаются разные варианты, как изменить формат, чтобы вернуть норвежца в игру. Каков ваш взгляд на это?

— Этот вопрос — один из главных, всё-таки без участия Магнуса розыгрыш звания чемпиона мира выглядит менее ярким. Мне кажется, нужно делать какие-то шаги в сторону зрелищности, но при этом важно учесть мнение как ведущих игроков, так и их помощников, организаторов матчей за корону, судей.

Это должен быть творческий консилиум, а не навязанное форсированное решение. И хотелось бы подобрать такой формат, в котором бы сохранился акцент на классике. Возможно, добавить в отдельные дни партии в быстрые шахматы и продумать при этом количество очков: было бы справедливо за победу в классике давать больше. Думаю, сочетание разных видов шахмат покажет истинную силу претендентов.

Единственное, я бы не стал идти по пути уменьшения количества выходных дней. Когда они сократились — а началось это с матча между Карлсеном и Непомнящим — качество партий начало страдать, а мы ведь должны наблюдать творческую составляющую шахмат. Потому что это то наследие, которое мы оставим следующим поколениям, это живая история для изучения.