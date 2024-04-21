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Экс-тренер Непомнящего: Яну нужно совершить чудо для победы в турнире претендентов

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Бывший тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился мнением об успехах гроссмейстера на Турнире претендентов в Торонто.
Экс-тренер Непомнящего: Яну нужно совершить чудо для победы в турнире претендентов
  • AFP

«Этот турнир абсолютно уникальный — за тур до финиша четыре шахматиста имеют шансы на итоговый успех. Для Яна трудный момент — в последнем туре ему надо совершить спортивный подвиг. Ему и Каруане нужна будет только победа, так что в партии будет боевой настрой», — сказал Поткин в разговоре с ТАСС.

По его словам, цвет фигур не будет иметь большого значения, поскольку соперник россиянина пойдёт на большую борьбу. 

Также специалист отметил, что очень многое будет зависеть от партии между представителем Индии Гукешем Доммараджу и американцем Хикару Накамурой. 

В активе российского гроссмейстера восемь очков, и он разделяет вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Фабиано Каруаной.

Единоличным лидером за тур до окончания турнира является индиец Гукеш Доммараджу, у которого 8,5 очка. 

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов.

 

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