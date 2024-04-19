Оголённые провода: Непомнящий упустил единоличное лидерство на Турнире претендентов, Горячкина и Лагно — шансы на победу

Ян Непомнящий упустил единоличное лидерство на Турнире претендентов в Торонто, сыграв вничью с Рамешбабу Прагнанандхой. За два тура до окончания турнира воцарилось троевластие — россиянина нагнали американец Хикару Накамура и индиец Доммараджу Гукеш. У женщин первую строчку в турнирной таблице сохраняет китаянка Тань Чжунъи, которая на пол-очка опережает соотечественницу Лэй Тинцзе. Александра Горячкина потерпела второе поражение, не справившись с Рамешбабу Вайшали, и фактически потеряла шансы на итоговое первое место. Она делит третью — пятую строчки с Екатериной Лагно и Хампи Конеру.

Победа Непомнящего

Турнир претендентов в Торонто близок к завершению, а интрига в нём закрутилась до предела. Перед очередным выходным днём за два тура до финиша у мужчин сложился триумвират лидеров — по 7,0 очка набрали Ян Непомнящий, Доммараджу Гукеш и Хикару Накамура.

В 11-м туре российский гроссмейстер встречался с Гуджрати Видитом, которому уже нанёс поражение в первом круге. На этот раз соперники разыграли русскую партию, с которой у Яна возникали проблемы в играх с Рамешбабу Прагнанандхой и Хикару Накамурой. К счастью, на этот раз отечественному шахматисту удалось избежать проблем в дебюте, хотя Видит и форсировал ранний размен ферзей неожиданным манёвром на четвёртом ходу конь с4. Зато в безферзевом миттельшпиле россиянин умудрился совершить ряд ошибок, каждая из которых давала сопернику шансы на победу.

Первый зевок случился на 33-м ходу, когда Непомнящий отправил ладью на b3, вместо того чтобы увести короля с h8. Компьютер показывал значительное преимущество белых, но индийский гроссмейстер подарком не воспользовался, передвинув короля на d3 и уравняв позиции. Вслед за тем россиянин пошёл а5, чем ещё более усугубил своё положение, а чуть позже пошёл на огромный риск, который, к счастью, оправдался.

Также по теме Качели Непомнящего, ничьи Лагно и поражение Горячкиной: как стартовал второй круг Турнира претендентов Ян Непомнящий продлил до шести серию ничьих на Турнире претендентов в Торонто и сохранил первую строчку в турнирной таблице....

«Ему пришёл в голову абсолютно гениальный трюк. Просто блеф. Видел Ян проигрыш в этом продолжении или нет, непонятно, но d5 — уверенно проигрывающий ход», — прокомментировал действия россиянина гроссмейстер Сергей Шипов.

После этого компьютер показывал преимущество в три пешки у белых, но индийский шахматист в условиях ограниченного времени на раздумья не решился (или не нашёл варианта) пожертвовать коня и отправил короля на с2. После прохождения контроля Видит ещё больше растерялся и запутался. На 60-м ходу он объявил конём шах на b2, после чего вариантов на спасение у него уже не было.

«Было видно, что Видит пошёл на борьбу, разменял ферзей, но Яна рисунок устроил, он давил по времени, и настрой у него был решительный. Но в какой-то момент индийский шахматист сильно заиграл, Ян был на грани поражения, но в силу вмешался цейтнот, и Непомнящий чудесным образом раскрутился, одержал важную победу», — отметил бывший тренер Непомнящего Владимир Поткин.

Эта победа позволила Яну вновь захватить единоличное лидерство в турнире, но в опасной близости оставались и Гукеш, и Накамура. Чтобы удержать преимущество, россиянину нужно было побеждать на следующий день Прагнанандху, но, как оказалось, к этому вице-чемпион мира не был готов.

Шахматисты разыграли разменный вариант французской партии, и в действиях Непомнящего сквозило желание сделать спокойную ничью — вероятно, сказалась тяжёлая партия накануне, продлившаяся более пяти часов. Как отмечал глава Федерации шахмат России Андрей Филатов, гроссмейстер переживает колоссальное нервное напряжение.

«Нервная система Непомнящего как оголённые провода. Если в оставшихся турах замыкания не будет, то будет всё хорошо. Надо понимать, что он испытывает космические перегрузки. Играть три Турнира претендентов и два матча за корону подряд — ни один шахматист в истории не испытывал таких перегрузок», — цитирует функционера ТАСС.

Прагнанандха, в свою очередь, к ничьей не стремился, но и сыграть на победу Непомнящий ему также не позволил. Шахматисты подписали мирный договор на 55-м ходу в ладейном окончании. Накамура и Гукеш же свой шанс не упустили. Американец белыми взял верх над продолжающим играть без царя в голове Алирезой Фируджей, а индийский гроссмейстер чёрными методично переиграл Ниджата Абасова. В результате за два тура до финиша у всех троих оказалось по 7,0 очка, а всего на пол-очка от лидеров отстаёт Фабиано Каруана.

При этом у Непомнящего уже не будет встреч с аутсайдерами, где можно было бы набрать необходимые очки. Выйдет ли Ян на третий матч за шахматную корону подряд, решится в играх с прямыми конкурентами: после выходного он сойдётся с Накамурой, а в последнем туре — с Каруаной.

«У Яна трудный финиш. С другой стороны, это шанс, если кого-то из них обыграть», — заметил по этому поводу Шипов, призвав соотечественника удивить наконец соперников в дебюте хоть чем-то.

Неудачи Горячкиной и Лагно

В женском турнире 11-й тур фактически стал решающим для российских шахматисток. Александре Горячкиной, чтобы сохранить шансы на первое место, необходимо было во что бы то ни стало побеждать Рамешбабу Вайшали. Но игравшая белыми индийская шахматистка удивила россиянку уже в дебюте: на 16-м ходу она сделала сильный ход ферзь g3, после чего чёрные стали испытывать дискомфорт.

Также по теме Валидольные ничьи Непомнящего, вторая победа Горячкиной и упущенные очки Лагно: как проходит Турнир претендентов Ян Непомнящий завершил первый круг Турнира претендентов в Торонто единоличным лидером. После выходного дня российский гроссмейстер...

Затем Вайшали добилась весомого перевеса в миттельшпиле, но всего за ход до контроля упустила шанс довести партию до победы. Вместо того, чтобы пойти ладьёй на f3, она отправила слона на f6, растеряв преимущество. Однако Горячкину ничья не устраивала и она решила бороться до конца. Долгое время позиция на доске была равной, Александра несколько раз уходила от шаха, но на 61-м ходу допустила грубую ошибку — побила ладьёй на d6 — и вскоре была вынуждена сдаться. Это поражение отбросило россиянку из числа соискательниц: в её активе было 5,5 очка, а у лидирующей Тань Чжунъи — на два больше. Шансы на победу Горячкиной в турнире оставались чисто математические.

«Речи о чемпионском матче уже нет», — констатировал после игры Шипов.

По мнению вице-президента ФШР Сергея Смагина, на результате Александры сказалась её усталость к концу турнира.

«В тот момент, когда случилась критическая позиция, ей банально не хватило сил для счёта. В самом конце, когда у неё были хорошие шансы, она грубо ошиблась. Результат не по игре. Мне кажется, она устала: уже под копирку вторая партия, где она грубо ошибается. Ей не хватило сил», — заявил эксперт.

Тань Чжунъи, в свою очередь, одержала победу над Екатериной Лагно, также перечеркнув её амбиции на матч за корону. Китаянка шла на значительный риск и немало ошибалась, но россиянка, к сожалению, воспользоваться оплошностями соперницы не смогла. На 27-м ходу она не реализовала слабую позицию белых, когда ферзь оказался далеко от королевского фланга: чтобы оттеснить короля соперницы, ей нужно было передвинуть пешку на f4, но она сыграла ладья b8 и ушла в защиту. А в цейтноте именно ошибка Екатерины стала решающей.

В 12-м раунде обе россиянки были на волоске от поражений, однако смогли спастись благодаря оплошностям соперниц. Лагно играла белыми с Лэй Тинцзе вариант Нимцовича во французской защите. Россиянка сделала несколько опрометчивых ходов, которые позволили чёрным раскрутиться по центру. А к 19-му ходу позиция для белых стала абсолютно безнадёжной — компьютер показывал «-2,8». Но и китаянка оказалась не безупречной: на 27-м ходу она «дала маху», как отметил Шипов, не найдя удачного варианта ферзь b6 и отправив коня на f3. Именно эта оплошность позволила Лагно свести партию к мировой.

Продолжила ошибаться и Горячкина. Во встрече с Хампи Конеру Александра испытала сложности в дебюте: не взяла пешку ферзём на с4, затем пожертвовала коня. Серьёзной ошибкой стали два хода ладьёй — сначала на d1, а затем на d7. После этого индийская шахматистка имела все шансы победить, однако по каким-то причинам решила этого не делать и согласилась на ничью повторением ходов.

«Третье поражение не случилось, но и радости от этого нет никакой. Горячкина сейчас находится в ужасном состоянии», — констатировал Шипов.

Между тем лидирующая Тань Чжунъи чудом спаслась в партии с Нургюл Салимовой, но всё-таки сохранила единоличное лидерство. После выходного дня Горячкиной предстоит помериться силами с китаянкой, а Лагно сойдётся с болгаркой.