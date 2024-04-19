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Непомнящий сыграл вничью в 12-й партии на Турнире претендентов

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в десятом туре на Турнире претендентов 2024 года в Торонто (Канада).

В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира из России сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой.

Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, была завершена на 55-м ходу.

Таким образом, 33-летний гроссмейстер набрал 7,5 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Соперником Непомнящего в 13-м туре станет американец Хикару Накамура, который на данный момент расположился на третьей строчке в турнирной таблице.

Ранее бывший тренер Непомнящего заявил, что его экс-подопечный чудесным образом одержал победу над Видитом.

 

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