Непомнящий сыграл вничью в 12-й партии на Турнире претендентов
В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира из России сыграл вничью с индийцем Рамешбабу Прагнанандхой.
Партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, была завершена на 55-м ходу.
Таким образом, 33-летний гроссмейстер набрал 7,5 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице.
Соперником Непомнящего в 13-м туре станет американец Хикару Накамура, который на данный момент расположился на третьей строчке в турнирной таблице.
Ранее бывший тренер Непомнящего заявил, что его экс-подопечный чудесным образом одержал победу над Видитом.