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Поткин заявил, что Непомнящий чудесным образом одержал победу над Видитом

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Владимир Поткин, тренер шахматиста Яна Непомнящего, высказался о победе своего подопечного над представителем Индии Гуджрати Видитом.
Поткин заявил, что Непомнящий чудесным образом одержал победу над Видитом
  • Gettyimages.ru

«Было видно, что Видит пошёл на борьбу, разменял ферзей, но Яна рисунок устроил, давил по времени, и настрой у него был решительный. Но в какой-то момент индийский шахматист сильно заиграл, Ян был на грани поражения, но в силу вмешался цейтнот, и Непомнящий чудесным образом раскрутился, одержал важную победу», — цитирует Поткина ТАСС.

Непомнящий играл чёрными фигурами. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Таким образом, Непомнящий набрал семь очков, продолжая единолично лидировать в турнире. В активе Видита пять очков.

В следующем туре россиянин сыграет с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой.

Ранее стало известно, что Горячкина проиграла во втором туре подряд на Турнире претенденток.

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