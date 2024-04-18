Поткин заявил, что Непомнящий чудесным образом одержал победу над Видитом
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«Было видно, что Видит пошёл на борьбу, разменял ферзей, но Яна рисунок устроил, давил по времени, и настрой у него был решительный. Но в какой-то момент индийский шахматист сильно заиграл, Ян был на грани поражения, но в силу вмешался цейтнот, и Непомнящий чудесным образом раскрутился, одержал важную победу», — цитирует Поткина ТАСС.
Непомнящий играл чёрными фигурами. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Таким образом, Непомнящий набрал семь очков, продолжая единолично лидировать в турнире. В активе Видита пять очков.
В следующем туре россиянин сыграет с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой.
Ранее стало известно, что Горячкина проиграла во втором туре подряд на Турнире претенденток.