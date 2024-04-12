Валидольные ничьи Непомнящего, вторая победа Горячкиной и упущенные очки Лагно: как проходит Турнир претендентов

Ян Непомнящий завершил первый круг Турнира претендентов в Торонто единоличным лидером. После выходного дня российский гроссмейстер свёл к ничьей три партии, причём в двух из них, играя чёрными, он спасся от поражений едва ли не чудом. Александра Горячкина с двумя победами в семи турах удерживает второе место за китаянкой Тань Чжунъи, а не сумевшая реализовать преимущество минимум в трёх партиях Екатерина Лагно делит третью строчку с Лэй Тинцзе.

Ян Непомнящий завершил первый круг Турнира претендентов в Торонто в статусе единоличного лидера. Российский гроссмейстер провёл семь партий без поражений: одержал две победы и пять раз сыграл вничью.

В пятом туре вице-чемпион мира и Рамешбабу Прагнанандха устроили настоящий триллер, в котором Непомнящий, игравший чёрными фигурами, едва сумел уйти от поражения. Была разыграна русская партия, хорошо знакомая обоим шахматистам, и поначалу поединок развивался достаточно быстро. Но затем индиец поступил нестандартно, отправив слона на h3, и на 19-м ходу вице-чемпион мира крепко задумался.

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Он просчитывал варианты в течение 40 минут и наконец побил пешку на d5, а Прагнанандха тут же пошёл конём на g5, заставив Яна опять погрузиться в длительные размышления. На 25-м ходу Непомнящий серьёзно ошибся, после чего компьютер оценил его позицию как однозначно проигрышную.

Однако 18-летний оппонент россиянина не сумел воспользоваться полученным преимуществом и сделал ряд неточных ходов, чем и воспользовался Ян, вызвав размен ферзей. Дальше он действовал достаточно аккуратно, нейтрализовал все угрозы и довёл партию до ничьей.

«Индийский вундеркинд оправдывает ожидания и к каждой партии подходит полным идей и сил. С Яном он делал лучше ходы и мог рассчитывать на победу. По дебюту Ян не вспомнил точный порядок ходов — тратил много времени, вспоминал, что делать. Но партию спас — это достижение. По той неприятной позиции сыграть вничью чёрными — это здорово. Хорошо, что сумел сохранить хладнокровие и спастись», — прокомментировал партию бывший тренер Яна Владимир Поткин.

Гукеш Доммараджу тем временем одержал вторую победу на турнире (был повержен Ниджат Абасов) и сравнялся с россиянином по числу набранных очков. На следующий день Непомнящий встречался с Фабиано Каруаной, которого ещё до старта турнира называли его основным соперником в борьбе за победу. Эта партия обошлась без нервотрёпки и спокойно завершилась ничьей на 41-м ходу в эндшпиле с разноцветными слонами. 0,5 очка позволили Яну остаться на лидирующей позиции, так как Гукеш тоже разошёлся миром с Хикару Накамурой. Однако эксперты остались в недоумении, почему россиянин не стал сражаться за победу. Так, гроссмейстер Сергей Шипов назвал эту партию «абсолютно бесцветной».

«Ян не был настроен на большую борьбу. Может, он чувствовал себя неважнецки. Может быть, ещё что-то произошло. Накануне он тяжело и трагично играл с Прагнанандхой, и великое счастье, что Ян не уступил в этой партии. Плохо, что с основным конкурентом он сыграл белыми фигурами абсолютно пустую партию. Но, наверное, у него были на то причины», — сказал шахматист.

В заключительном туре первого круга Непомнящий встречался с Накамурой. Вновь была разыграна русская партия, и Ян, можно сказать, наступил на те же грабли, что и во встрече с индийцем. Он выглядел не слишком готовым к этому дебюту и тратил много времени на размышления. Однако и американец столкнулся с трудностями. В результате на доске образовалось довольно нестандартное материальное соотношение: ферзь Непомнящего, ладья и два коня Накамуры. Яну удалось поставить вечный шах белому королю, и на 40-м ходу была расписана ничья. Итог партии, безусловно, позитивный для россиянина, однако она показала обширную пробоину в дебютной подготовке вице-чемпиона мира.

«Видно, что русская партия не доточена, не доисследована. Но сегодня продемонстрировано высокое качество игры и компенсировано то, что было недоработано в подготовке», — заметил по этому поводу Шипов в эфире.

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Тем не менее, на выходной Ян ушёл в статусе единоличного лидера, так как Гукеш неожиданно, имея по ходу партии весомое преимущество, умудрился потерпеть первое поражение в Торонто — от Алирезы Фируджи.

В женском турнире лидерство сохраняет китаянка Тань Чжунъи с 5 очками, Александра Горячкина дышит ей в спину с 4,5, а Екатерина Лагно делит третье место с другой представительницей Поднебесной Лэй Тинцзе — по 4 очка.

Горячкина в пятом туре имела шансы на победу в поединке с Хампи Конеру, но более закономерным результатом стала всё-таки ничья. А вот на следующий день россиянку было не остановить в принципиальной встрече с Нургюл Салимовой. Именно болгарку Александра одолела на тай-брейке в финале Кубка мира, так что поводов поквитаться у соперницы было более чем достаточно. Шахматистки разыграли каталонское начало, затем россиянка, играющая чёрными, выиграла пешку, а соперница не нашла варианта для равноценного ответа.

«Мне показалось, что ферзь d6 оказался для соперницы немножечко неожиданным, она не совсем понимала, что делать. Решила сначала ладьи расставить, чёрные сделали то же самое. Очень грамотно сыграла слон d5 Саша, потому что на отход ферзя может быть слон b3. А после размена получилась очень приятная структура. Концовку Александра провела просто шикарно», — пояснил Шипов.

Решающей битвой за лидерство в таблице была встреча с Тань Чжунъи, в которой Горячкина действовала белыми. Однако ей не удалось сломить сопротивление соперницы. Партия прошла в достаточно спокойном русле, а ничья последовала сразу после первого контроля времени.

Екатерина Лагно во встрече с Лэй Тинцзе уже в третий раз за турнир упустила выигрышную позицию и довольствовалась ничьей, и лишь в шестом туре добилась первой победы — над Рамешбабу Вайшали чёрными фигурами. Россиянка перехватила инициативу в миттельшпиле испанской партии, создала угрозы королю соперницы и выиграла качество без какой-либо компенсации. Индийская шахматистка не смогла придумать, как выбраться из этой ситуации, и признала поражение на 29-м ходу.

На волне успеха можно было надеяться, что под занавес первого круга Екатерина сможет дожать белыми и Салимову. Она даже выиграла пешку, но болгарка была готова к такому развитию событий и смогла удержать динамическое равновесие. В результате соперницы согласились на ничью.