Лидерство Непомнящего, победа Горячкиной над Музычук и обидная ничья Лагно: как стартовал Турнир претендентов в Торонто

Ян Непомнящий вышел в единоличные лидеры на Турнире претендентов по шахматам в Торонто, набрав три очка из четырёх возможных. Российский гроссмейстер одержал две победы белыми фигурами над прямыми конкурентами Алирезой Фируджей и Гукешем Доммараджу, а две партии чёрными свёл вничью. У женщин таблицу возглавила китаянка Тань Чжунъи, чудом избежавшая поражения в матче с Екатериной Лагно. Александра Горячкина уступает Чжунъи полбалла, а третье место делят Лагно и Нургюл Салимова.

Ян Непомнящий встретит выходной на Турнире претендентов в прекрасном настроении и в статусе единоличного лидера. Российский гроссмейстер одержал две победы белыми фигурами, а партии чёрными свёл вничью, что позволило ему набрать три очка из четырёх возможных. Вторую строчку делят американец Фабио Каруана и индиец Гукеш Доммараджу (по 2,5).

Поход за путёвкой на чемпионский матч Непомнящий начал встречей с андердогом — Ниджатом Абасовым, занимающим 114-е место в мировом рейтинге. Он попал на турнир благодаря отказу от участия Магнуса Карлсена, который по-прежнему игнорирует борьбу за корону, и, разумеется, своему четвёртому месту на Кубке мира — 2023.

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В ходе соревнований в своём родном Баку Абасов нанёс поражение в том числе Анишу Гири, а аналогичный ферзевый гамбит разыграл и в канадской встрече с Непомнящим. Россиянин оказался готов: усилил игру чёрных и получил небольшой перевес в ладейном окончании. Но Ниджат сделал серию точных ходов, позволивших ему свести противостояние к ничьей.

Куда более захватывающим оказался следующий тур, в котором Ян играл с французским вундеркиндом Алирезой Фируджей. До 16-го хода оппоненты разыгрывали берлинскую защиту испанской партии, а затем Фируджа решился взять пешку на d3. Благодаря этому белые получили инициативу и развили наступление на королевском фланге. При этом Ян признался, что его конкретная подготовка к игре завершилась на 18-м ходу, а дальше ему пришлось импровизировать. Получилось удачно: он вогнал соперника в цейтнот и отпраздновал первую победу.

«Тур был для нас очень хороший, кровопролитный и зрелищный. Ян разумно рисковал и показал высокий уровень при колоссальном напряжении. По дебюту он ничего не получил, но субъективно позиция оказалась в его вкусе. Фируджа потерял нить игры, стал играть на глазок и пропустил несколько ударов. Повержен прямой конкурент, можно уверенно смотреть в будущее», — прокомментировал ТАСС итог партии вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Бывший тренер Непомнящего Владимир Поткин, рассуждая о перспективах россиянина на турнире, особо отметил важность встреч с индийскими шахматистами. По его словам, во многом определяющим должно стать то, сможет ли Ян подобрать ключи к их самобытной игре. И этот тест он пока проходит достаточно успешно.

В третьем туре отечественный гроссмейстер выстоял в непростом эндшпиле с Гукешем Доммараджу, играя чёрными фигурами, а в четвёртом перехитрил Гуджрати Видита, вновь разыгрывая берлинский вариант испанской партии. На 12-м ходу Непомнящий передвинул коня на h2, чем поставил соперника в тупик. Видит потратил 35 минут на обдумывание следующего хода, но всё-таки нашёл вариант для выравнивания позиций. Но в связи с сильной нехваткой времени впоследствии индиец начал совершать неточности, а Ян довёл партию до победы. В пятом туре россиянину предстоит сыграть с Рамешбабу Прагнанандхой.

Лидерство в турнире претенденток с тремя очками захватила китаянка Тань Чжунъи. Она обыграла соотечественницу Лэй Тинцзе чёрными и Вайшали Рамешбабу — белыми. Также бывшая обладательница шахматной короны разошлась миром с Хампи Конеру и Екатериной Лагно, которая после четырёх туров делит третье место с Нургюл Салимовой (по два очка). На второй позиции расположилась Александра Горячкина, набравшая 2,5 балла.

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Россиянки начали выступление на турнире партией друг с другом. Лагно применила в ней вариант сицилианской защиты, который разыгрывал её секундант Андрей Есипенко на последней Большой швейцарке, но, получив достаточно перспективную позицию, не стала рисковать и фактически согласилась на ничью.

В остальных трёх турах Екатерина также заработала по пол-очка. Но если ничья с Анной Музычук оказалась едва ли не чудом в абсолютно проигрышной позиции, то итог встречи четвёртого тура с Тань Чжунъи, напротив, вышел невероятно обидным. Россиянка была близка к победе, отбив атаку соперницы в середине партии и развив наступление по центру доски. Однако затем ряд неточностей Лагно привёл к тому, что экс-чемпионке мира удалось спастись из, казалось, безнадёжной ситуации и сохранить лидерство в таблице.

Горячкина же смогла добиться одной победы в четырёх партиях: во втором туре она взяла верх над Музычук. В варианте славянской защиты россиянка пожертвовала пешку, получив долгосрочную инициативу, а украинка потратила слишком много времени на поиск ходов. В результате Александра выиграла слона и успешно реализовала преимущество.

Интересной получилась встреча Горячкиной с Лэй Тинцзе, в которой китаянка применила нечасто используемый гамбит Эванса. Но российская шахматистка не растерялась и уверенно выстроила равновесие. А вот игра Александры с Вайшали, напротив, выдалась на удивление спокойной. Она обошлась без сюрпризов и зевков и завершилась миром на 41-м ходу.

После дня отдыха Горячкина сыграет с Конеру, а Лагно — с Лэй Тинцзе.