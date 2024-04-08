Непомнящий победил Гуджрати в четвёртом туре Турнира претендентов

Ян Непомнящий белыми фигурами взял верх над Видитом Гуджрати в четвёртом туре Турнира претендентов в Торонто.

Российский гроссмейстер развил атаку на королевском фланге после неточного хода соперника в миттельшпиле. Индиец на 26-м ходу вместо того, чтобы подвинуть пешку и перейти в контрнаступление, отправил ладью на третью горизонталь, из-за чего ограничил её активность. А затем ещё на 37-м усугубил ситуацию, разменяв коней в цейтноте и фактически упустив шанс прорвать пешечную защиту Непомнящего.

Гуджрати сдался на 44-м ходу.

Таким образом, участник матча за звание чемпиона мира в 2023-м одержал вторую победу и вышел в единоличные лидеры.

Игры пятого тура пройдут 9 апреля в 21:30 мск.

Ранее сообщалось, что Горячкина и Вайшали сыграли вничью в четвёртом туре Турнира претенденток ФИДЕ.