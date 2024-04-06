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Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов ФИДЕ

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Россиянин Ян Непомнящий оказался сильнее француза Алирезы Фируджы во втором туре турнира претендентов ФИДЕ в Торонто.
Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов ФИДЕ
  • РИА Новости

Действовавший белыми фигурами отечественный гроссмейстер, завершил встречу на 45-м ходу.

Соперник начал активно, владел инициативой и даже имел лишнюю пешку.

Но Непомнящий быстро выровнял ход игры. Фактически Фируджа уступил партию на 29-м ходу, отправив своего ферзя на поле g6. После этого преимущество россиянина значительно выросло и довести дело до победы было делом техники.

В первом матче он разошёлся миром с Ниджатом Абасовым.

После двух туров Непомнящий захватил лидерство вместе с двумя представителями Индии Гукешом Доммараджу и Видитом Гуджрати, также имеющими в активе по 1,5 очка.

Ранее Горячкина победила украинку Музычук во втором туре турнира претенденток ФИДЕ.

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