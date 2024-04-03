Взлёты Горячкиной, стабильность Лагно и концентрация китаянок: чем интересен турнир претенденток по шахматам

4 апреля в Торонто стартует турнир претендентов и претенденток по шахматам, который впервые в истории пройдёт в одно время и в одном месте. В женской части соревнований выступят две россиянки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно, которых считают одними из фавориток. Главную конкуренцию отечественным гроссмейстерам составят китаянки Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи.

Впервые в истории претенденты на звание чемпионов мира среди мужчин и женщин будут определяться в одно время и в одном месте — в Торонто с 3 по 22 апреля. У женщин это будет лишь третий турнир претенденток с тех пор, как Международная федерация шахмат изменила формат определения лучшей спортсменки мира. Ранее титул определялся в соревнованиях, проводившихся по нокаут-системе, и лишь с 2019 года проводится матч за корону, аналогичный мужскому.

Почти шесть лет на шахматном троне восседает китаянка Цзюй Вэньцзюнь, и за право бросить ей новый вызов в Канаде поборются восемь участниц, в том числе вице-чемпионка мира Лэй Тинцзе. Россию в этом турнире представят сразу две шахматистки — Екатерина Лагно и Александра Горячкина. Обе квалифицировались на соревнования раньше всех остальных участниц, заняв первое и второе места по итогам Гран-при ФИДЕ ещё в мае прошлого года.

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Болгарка Нургюл Салимова и украинка Анна Музычук получили путёвки в Торонто благодаря попаданию в тройку на Кубке мира, представительница Индии Рамешбабу Вайшали и китаянка Тань Чжунъи пробились через «Большую швейцарку ФИДЕ», а Хампи Конеру — как обладательница лучшего рейтинга на январь 2024-го (5-е место).

Одной из главных фавориток состязаний эксперты считают Горячкину, которая на данный момент занимает наивысшую строчку мировой табели о рангах в этой восьмёрке — третью. За 25-летнюю россиянку говорит и то, что она уже одерживала победу в отборочном турнире в 2019 году. Кроме того, в этом цикле на её счету есть победа в Кубке мира. В финале Горячкина одолела Салимову на тай-брейке. При этом, по мнению американского гроссмейстера Льва Альбурта, у Александры «случаются и высокие взлёты, и глубокие падения».

В этом смысле более высокие шансы на успех в Торонто есть у Лагно, которая играла в финале чемпионата мира — 2018 с Вэньцзюнь. Однако Екатерина считается больше мастером по блицу, нежели по классическим шахматам — в её активе три мировых титула именно в этой дисциплине. Основными соперницами россиянок называют Лэй Тинцзе, которая уже прошла горнило чемпионского матча в прошлом году и наверняка горит желанием взять реванш у соотечественницы за поражение, и 16-ю чемпионку мира Тань Чжунъи.

«Если посмотреть по рейтингу, по классу, то наши девушки будут немного повыше. Но китайские шахматисты и шахматистки умеют собираться и показывать свой максимум в самый ответственный момент. Заметил это ещё по командным турнирам. Их надо обыгрывать вчистую. Если дать им шансы, то они всегда их используют», — отметил старший тренер женской сборной России Сергей Рублёвский, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Привлекает к себе внимание и 22-летняя Вайшали Рамешбабу — старшая сестра одного из фаворитов мужской сетки, Рамешбабу Прагнанандхи. Они оба — дебютанты состязаний. Более того, в истории шахмат впервые брат и сестра принимают участие в турнире претендентов в одном и том же отборочном цикле.

Шахматисткам предстоит провести в Торонто 14 туров в два круга — они сыграют друг с другом дважды. Партии будут проходить с классическим контролем времени. На первые 40 ходов участницам даётся 90 минут, а затем ещё полчаса до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого.

Стартовый тур пройдёт 4 апреля, и в нём в очном споре между собой сойдутся россиянки, китаянки и индийские шахматистки, а Музычук встретится с Салимовой. Такое распределение пар неслучайно — оно призвано минимизировать возможности для командной тактики и договорённостей между соотечественниками.

При этом, по мнению некоторых экспертов, именно начало может очертить круг основных фаворитов. Так, бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин, говоря об особенностях предстоящего турнира, отметил, что из-за акклиматизации в первые несколько дней участники могут допускать больше ошибок и зевков, чем обычно. Соответственно, в выигрыше останется тот, кто сможет этим грамотно воспользоваться.

На протяжении турнира запланировано четыре выходных дня — после четвёртого, седьмого, десятого и 12-го туров. Интересно, что в первый день отдыха, 8 апреля, шахматисты смогут стать свидетелями редчайшего природного явления — полного солнечного затмения, которое будет видно на территории Мексики, США и Канады.