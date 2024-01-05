Чемпионка мира по быстрым шахматам Боднарук: мы не общаемся с украинками

Чемпионка мира по рапиду 2023 года россиянка Анастасия Боднарук призналась, что отечественные шахматистки не поддерживают никаких отношений с украинками на турнирах.

«Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет», — цитирует Боднарук РИА Новости.

По ее словам, российские шахматистки уже привыкли к отсутствию рукопожатий на соревнованиях.

Боднарук выиграла 28 декабря первенство планеты в Самарканде.

На тай-брейке 31-летняя россиянка обыграла индианку Хампи Конеру — 2,5-1,5. По итогам 11 туров Боднарук набрала 8,5 очка, столько же было у китаянки Лэй Тинцзе и Конеру.

Ранее сообщалось, что Боднарук расплакалась после победы на чемпионате мира по рапиду.