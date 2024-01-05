RT в Telegram
Подпишись

Чемпионка мира по быстрым шахматам Боднарук: мы не общаемся с украинками

Короткая ссылка
Чемпионка мира по рапиду 2023 года россиянка Анастасия Боднарук призналась, что отечественные шахматистки не поддерживают никаких отношений с украинками на турнирах.
Чемпионка мира по быстрым шахматам Боднарук: мы не общаемся с украинками
  • Gettyimages.ru

«Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет», — цитирует Боднарук РИА Новости.

По ее словам, российские шахматистки уже привыкли к отсутствию рукопожатий на соревнованиях.

Боднарук выиграла 28 декабря первенство планеты в Самарканде.

На тай-брейке 31-летняя россиянка обыграла индианку Хампи Конеру — 2,5-1,5. По итогам 11 туров Боднарук набрала 8,5 очка, столько же было у китаянки Лэй Тинцзе и Конеру.

Ранее сообщалось, что Боднарук расплакалась после победы на чемпионате мира по рапиду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить