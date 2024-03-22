Свищёв: канадские власти проявили адекватность, выдав визы российским шахматистам

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что канадские власти проявили адекватность, выдав визы российским шахматистам для участия в турнире претендентов ФИДЕ.

«Канадские власти проявили адекватность в данном конкретном случае. Конечно, тут повлияло и заявление ФИДЕ, что страну лишат права проведения турнира, в новые скандалы, видимо, попадать сейчас не хотят», — приводит слова Свищёва ТАСС.

7 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила, что Канада одобрила выдачу виз всем участникам турниров.

Турнир пройдёт с 2 по 25 апреля в Торонто. Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Ранее Песков позитивно оценил решение Канады выдать визы российским шахматистам.