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Песков позитивно оценил решение Канады выдать визы российским шахматистам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении Канады выдать визы российским шахматистам.
Песков позитивно оценил решение Канады выдать визы российским шахматистам
  • РИА Новости

«В целом это хорошо — что получили визы. Там визу не получил только один из тренеров, его заменят. В целом это позитивно. Наши спортсмены примут участие в турнире. И это самое главное. Мы будем болеть за них и желать им побед», — цитирует Пескова ТАСС.

7 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила, что Канада одобрила выдачу виз всем участникам турниров.

Турнир пройдёт с 2 по 25 апреля в Торонто. 

Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. 

Ранее Аркадий Дворкович высказался о ситуации касательно виз для участия в турнире претендентов.

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