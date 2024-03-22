Песков позитивно оценил решение Канады выдать визы российским шахматистам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о решении Канады выдать визы российским шахматистам.

«В целом это хорошо — что получили визы. Там визу не получил только один из тренеров, его заменят. В целом это позитивно. Наши спортсмены примут участие в турнире. И это самое главное. Мы будем болеть за них и желать им побед», — цитирует Пескова ТАСС.

7 марта Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила, что Канада одобрила выдачу виз всем участникам турниров.

Турнир пройдёт с 2 по 25 апреля в Торонто.

Среди россиян на соревнования квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Ранее Аркадий Дворкович высказался о ситуации касательно виз для участия в турнире претендентов.