Дворкович: работаем над организацией турнира претендентов в Торонто

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о ситуации касательно виз для участия в турнире претендентов.

«Пока мы работаем над организацией турнира в Торонто. Визы получили все, кроме одного участника. Добиваемся выдачи этой последней визы», — цитирует Дворковича «Матч ТВ».

Турнир пройдёт с 2 по 25 апреля в Торонто.

Также на нём выступят Александра Горячкина, Тань Чжунъи (Китай), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария), Лэй Тинцзе (Китай), Вайшали Прагнанандха (Индия) и Хампи Конеру (Индия).

Ранее Лагно проиграла в полуфинале чемпионата мира по быстрым шахматам.