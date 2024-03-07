Дворкович: работаем над организацией турнира претендентов в Торонто
«Пока мы работаем над организацией турнира в Торонто. Визы получили все, кроме одного участника. Добиваемся выдачи этой последней визы», — цитирует Дворковича «Матч ТВ».
Турнир пройдёт с 2 по 25 апреля в Торонто.
Также на нём выступят Александра Горячкина, Тань Чжунъи (Китай), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария), Лэй Тинцзе (Китай), Вайшали Прагнанандха (Индия) и Хампи Конеру (Индия).
Ранее Лагно проиграла в полуфинале чемпионата мира по быстрым шахматам.