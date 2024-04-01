Поткин: шахматный мир хочет чаще видеть за доской участников матча на первенство мира

Бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин поделился размышлениями о возможных изменениях в формате матча на первенство мира.

«Справедливо ли, что шахматист, уступивший во встрече за корону, не получает автоматически места в восьмёрке? У меня большой опыт в подготовке шахматистов к матчам на первенство мира. Могу сказать, что в этом процессе игрок всегда проделывает огромную работу и после матча автоматически становится сильнее как шахматист. Но в то же время он теряет очень много энергии. После этого марафона практически невозможно показывать какой-то более или менее хороший уровень на протяжении следующих трёх-четырёх месяцев», — сказал Поткин RT.

Он вспомнил, что Виши Ананд, когда проиграл первый матч Магнусу Карлсену, довольно долго отдыхал и начал приходить в себя только незадолго до турнира претендентов в Ханты-Мансийске.

«Если заглянуть в историю, то часто именно вице-чемпион мира — главный фаворит в новом отборе кандидатов. Это неспроста. Поэтому мне кажется, справедливо было бы оставить правило в том виде, в котором оно было. Но ФИДЕ приняла решение, нам остаётся лишь посмотреть, как оно будет проявлять себя на практике. Наверное, логика в том, что шахматный мир хочет чаще видеть за доской участников матча на первенство мира. Может быть, это связано и с меньшей активностью Дин Лижэня в этом цикле».

Полностью интервью Поткина читайте на сайте RT.

Ранее Поткин высказался о ситуации между Яном Непомнящим и Даниилом Дубовым на чемпионате мира по блицу 2023 года в Самарканде.