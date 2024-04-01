Поткин — о договорной ничьей Непомнящего и Дубова на ЧМ по блицу: не судил бы строго

Бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин высказался о ситуации между экс-учеником и Даниилом Дубовым на чемпионате мира по блицу 2023 года в Самарканде, когда они исполнили на доске «танец маленьких лошадей» и согласились на ничью.

«Я бы не судил строго, всё-таки это был рапид и блиц, где шахматисты не настраиваются на отдельную партию, как в классике. Лично не был в Самарканде, поэтому мне трудно сказать, что произошло на самом деле, но по видео показалось, что Ян не собирался делать ничью таким образом. А когда Даниил предложил, он согласился на такую в некотором смысле шуточную партию. Хотя, на мой взгляд, таких поступков стоит избегать, тем более что Непомнящий — шахматист амбициозный, сильный. Не сомневаюсь, что в Торонто мы увидим интересные шахматы, а этот эпизод останется в прошлом», — сказал специалист.

Полностью интервью Поткина читайте на сайте RT.

Ранее сообщалось, что Поткин считает, что чемпионом мира по шахматам не обязательно становится сильнейший игрок в текущий момент времени.