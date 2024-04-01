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Поткин: чемпион мира — не обязательно сильнейший шахматист на данный момент

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Бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин считает, что чемпионом мира по шахматам не обязательно становится сильнейший игрок в текущий момент времени.
Поткин: чемпион мира — не обязательно сильнейший шахматист на данный момент
  • Gettyimages.ru

«Особенно не согласен с разговорами, что, может быть, Дин — какой-то не тот чемпион. На самом деле он очень достойный шахматист. Просто сейчас далёк от пика формы, что вполне объяснимо. Но у него много времени для подготовки к следующему матчу. Так получается, что чемпион мира — не обязательно сильнейший шахматист на данный момент. Это тот, кто взял верх в матче, и именно к нему готовятся все игроки. С нетерпением жду защиты Дин Лижэня, а Яну желаю, чтобы он показал свои лучшие шахматы в Торонто», — сказал Поткин в интервью RT.

Ранее Поткин предположил, что станет определяющим моментом для Яна Непомнящего на турнире претендентов.

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