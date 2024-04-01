Поткин: хочется, чтобы Непомнящий адаптировался и прошёл все испытания турнира претендентов спокойно

Бывший тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин предположил, что станет определяющим моментом для его бывшего ученика на турнире претендентов.

«Если у Яна всё будет складываться удачно, то не будет иметь большого значения очерёдность встреч. Важнее будет, пожалуй, вопрос акклиматизации. Хочется, чтобы Ян максимально хорошо адаптировался и прошёл все испытания спокойно. Но, как мне кажется, многие участники из-за разницы во времени, другого климата и питания в начале будут допускать больше ошибок и зевков, которыми нужно будет грамотно воспользоваться», — сказал Поткин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что американский гроссмейстер назвал россиян фаворитами турнира претендентов ФИДЕ.