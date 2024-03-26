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Американский гроссмейстер назвал россиян фаворитами турнира претендентов ФИДЕ

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Американский гроссмейстер Лев Альбурт назвал фаворитов турнира претендентов Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Американский гроссмейстер назвал россиян фаворитами турнира претендентов ФИДЕ
  • Gettyimages.ru

«На мой взгляд, Непомнящий является безусловным фаворитом мужского турнира. Я бы отдал ему 25—28% на победу. Лагно более стабильна, тогда как у Горячкиной случаются и высокие взлёты, и глубокие падения», — заявил Альбурт РИА Новости. 

В мужском и женском турнирах в Торонто с 3 по 22 апреля выступят по восемь шахматистов. Победитель у мужчин получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем, в то время как лучшей среди женщин предстоит встреча с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен включил Непомнящего в число фаворитов турнира претендентов ФИДЕ.

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