Карлсен включил Непомнящего в число фаворитов турнира претендентов

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен включил российского шахматиста Яна Непомнящего в число фаворитов турнира претендентов ФИДЕ.

«Думаю, на первых ролях будут «старички», особенно американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также россиянин Ян Непомнящий. Первые двое — самые сильные и стабильные игроки, но не стоит исключать Яна: дважды, выступая на турнире претендентов, он показал отличную подготовку и победил», — приводит слова Карлсена подкаст Sjakksnakk-med Askild og Odin.

Турнир претендентов пройдёт в апреле 2024 года в Торонто. Непомнящий — единственный россиянин, квалифицировавшийся на турнир.

Ранее сообщалось, что Непомнящему одобрили визу в Канаду, где пройдёт турнир претендентов.