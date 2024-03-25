RT в Telegram
Подпишись

Карлсен включил Непомнящего в число фаворитов турнира претендентов

Короткая ссылка
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен включил российского шахматиста Яна Непомнящего в число фаворитов турнира претендентов ФИДЕ.
Карлсен включил Непомнящего в число фаворитов турнира претендентов
  • AP
  • © Stanislav Filippov

«Думаю, на первых ролях будут «старички», особенно американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также россиянин Ян Непомнящий. Первые двое — самые сильные и стабильные игроки, но не стоит исключать Яна: дважды, выступая на турнире претендентов, он показал отличную подготовку и победил», — приводит слова Карлсена подкаст Sjakksnakk-med Askild og Odin.

Турнир претендентов пройдёт в апреле 2024 года в Торонто. Непомнящий — единственный россиянин, квалифицировавшийся на турнир.

Ранее сообщалось, что Непомнящему одобрили визу в Канаду, где пройдёт турнир претендентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить