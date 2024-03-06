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Российских шахматисток пригласили в визовый центр Канады

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Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв сообщил, что российские шахматистки получили приглашение в визовый центр Канады.
Российских шахматисток пригласили в визовый центр Канады
  • Gettyimages.ru

«Начался конструктивный диалог с канадской стороной. Девчонки получили приглашения в визовый центр Канады. Если получили приглашения — то сказали «а», надеемся, что скажут и «б», — приводит слова Ткачёва ТАСС.

Он подчеркнул, что приглашение также получили оба тренерских штаба.

Турнир состоится с 2 по 25 апреля в Торонто.

Также на нём выступят Александра Горячкина, Тань Чжунъи (Китай), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария), Лэй Тинцзе (Китай), Вайшали Прагнанандха (Индия) и Хампи Конеру (Индия).

Ранее Лагно проиграла в полуфинале чемпионата мира по быстрым шахматам.

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