Российских шахматисток пригласили в визовый центр Канады
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«Начался конструктивный диалог с канадской стороной. Девчонки получили приглашения в визовый центр Канады. Если получили приглашения — то сказали «а», надеемся, что скажут и «б», — приводит слова Ткачёва ТАСС.
Он подчеркнул, что приглашение также получили оба тренерских штаба.
Турнир состоится с 2 по 25 апреля в Торонто.
Также на нём выступят Александра Горячкина, Тань Чжунъи (Китай), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария), Лэй Тинцзе (Китай), Вайшали Прагнанандха (Индия) и Хампи Конеру (Индия).
Ранее Лагно проиграла в полуфинале чемпионата мира по быстрым шахматам.