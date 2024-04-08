Лагно сыграла вничью с Чжунъи в четвёртом туре Турнира претенденток ФИДЕ

Российская шахматистка Катерина Лагно белыми фигурами упустила победу над Тань Чжунъи в четвёртом туре Турнира претенденток ФИДЕ в Торонто.

Российская шахматистка умело отбила атаку соперницы в середине партии, расположившей тяжёлые фигуры по вертикали c, после чего воспользовалась неточностью китаянки, отправившей ферзя на поле a2 и развила наступление по центру доски.

На 42-м ходу Лагно взяла пешку на b6 не слоном, а ладьёй из-за чего была вынуждена потратить больше сил на взламывание редутов Чжунъи. И всё равно не преуспела в этом — в ключевой момент она убрала слона из-под боя не на то поле, получила вечный шах ферзём и была вынуждена согласиться на ничью.

В результате после четвёртого тура Чжунъи сохранила лидерство (3,0 очка), Горячкина (2,5) и Лагно (2,0) расположились на второй и третьей строчках.

Пятый тур состоится 9 апреля. Партии начнутся в 21:30 мск.

Ранее сообщалось, что Непомнящий победил Гуджрати в четвёртом туре турнира претендентов.