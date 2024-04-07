Карпов: Непомнящему важно не упускать моменты в самом начале турнира претендентов

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал выступление российского гроссмейстера Яна Непомнящего на Турнире претендентов.

«Ян Непомнящий, безусловно, один из фаворитов [Турнира Претендентов]. В первом туре он мог обыграть не самого сильного соперника, но уже во втором обыграл одного из главных своих конкурентов — Алирезу Фируджу. Молодец», — сказал Карпов ТАСС.

По его словам, россиянину крайне важно сохранить правильный настрой и не упускать свои моменты в самом начале турнира. В противном случае, заявляет Карпов, будет затруднительно наверстать упущенное.

После трёх туров Ян Непомнящий, Доммараджу Гукеш из Индии и Фабиано Каруана из Соединённых Штатов лидируют в турнирной таблице с двумя очками.

Ранее Александра Горячкина и Екатерина Лагно завершили вничью свои партии в третьем туре Турнира претендентов.