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Поткин: российская шахматистка Горячкина дожала украинку Музычук в своём фирменном стиле

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Тренер женской сборной России по шахматам Владимир Поткин высказался о победе россиянки Александры Горячкиной над украинкой Анной Музычук.
Поткин: российская шахматистка Горячкина дожала украинку Музычук в своём фирменном стиле
  • РИА Новости

«Александра Горячкина здорово построила партию с самого начала. Очень интересно применила жертву пешки — очевидно, это была одна из её заготовок. В сложном эндшпиле она Музычук не отпустила и дожала в своём фирменном стиле. Молодец, очень хорошо начала турнир претенденток», — приводит слова Поткина ТАСС.

После двух туров Горячкина располагается на втором месте, уступая только китаянке Тань Чжунъи, в активе которой две победы.

Лагно делит третью-пятую позиции с Хампи и Нургюл Салимовой.

Ранее Горячкина и Лагно сыграли вничью в первой партии на турнире претенденток.

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