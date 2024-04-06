Поткин: российская шахматистка Горячкина дожала украинку Музычук в своём фирменном стиле
- РИА Новости
«Александра Горячкина здорово построила партию с самого начала. Очень интересно применила жертву пешки — очевидно, это была одна из её заготовок. В сложном эндшпиле она Музычук не отпустила и дожала в своём фирменном стиле. Молодец, очень хорошо начала турнир претенденток», — приводит слова Поткина ТАСС.
После двух туров Горячкина располагается на втором месте, уступая только китаянке Тань Чжунъи, в активе которой две победы.
Лагно делит третью-пятую позиции с Хампи и Нургюл Салимовой.
Ранее Горячкина и Лагно сыграли вничью в первой партии на турнире претенденток.