Непомнящий сыграл вничью с Прагнанандхой и сохранил лидерство в Турнире претендентов

Ян Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой в пятом туре Турнира претендентов в Торонто.

Российский гроссмейстер не слишком удачно вышел из дебюта в классическом варианте русской защиты, на 14-м ходу взяв слона на поле g5, а не на e6. Из-за этого Непомнящий слегка потерял темп и позволил индийцу лучше развить фигуры.

Тем не менее попытки Прагнанандхи сыграть на победу не увенчались успехом — Непомнящий постепенно выровнял положение на доске разменами фигур и после 44-го хода согласился на ничью в эндшпиле с одной ладьёй и пешками.

Таким образом, участник матча за звание чемпиона мира в 2023-м набрал 3,5 очка и продолжил возглавлять турнирную таблицу.

Ранее Непомнящий победил Гуджрати в четвёртом туре Турнира претендентов.