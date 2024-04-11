Непомнящий — об игре с Каруаной: сложно, когда у соперника много хороших дебютов
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«Это была довольно интересная игра с высокой точностью. Думаю, ход G5 был немного неосторожным. Потом подумал, что у меня может получиться какой-то хитрый порядок ходов для того, чтобы выиграть. Но я не ожидал, что он сыграет слоном G4. Конечно, это сложно, когда у твоего соперника много хороших дебютов», — приводит слова Непомнящего пресс-служба ФИДЕ.
В активе Непомнящего четыре очка, и он находится на лидирующих позициях в турнирной таблице турнира.
В седьмом туре россиянин сыграет с Хикару Накамурой.
Ранее сообщалось, что Горячкина обыграла Салимову в шестом туре Турнира претенденток.