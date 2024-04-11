RT в Telegram
Подпишись

Непомнящий — об игре с Каруаной: сложно, когда у соперника много хороших дебютов

Короткая ссылка
Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал ничью с Фабиано Каруаной в матче шестого тура Турнира претендентов ФИДЕ.
Непомнящий — об игре с Каруаной: сложно, когда у соперника много хороших дебютов
  • Gettyimages.ru

«Это была довольно интересная игра с высокой точностью. Думаю, ход G5 был немного неосторожным. Потом подумал, что у меня может получиться какой-то хитрый порядок ходов для того, чтобы выиграть. Но я не ожидал, что он сыграет слоном G4. Конечно, это сложно, когда у твоего соперника много хороших дебютов», — приводит слова Непомнящего пресс-служба ФИДЕ.

В активе Непомнящего четыре очка, и он находится на лидирующих позициях в турнирной таблице турнира.

В седьмом туре россиянин сыграет с Хикару Накамурой.

Ранее сообщалось, что Горячкина обыграла Салимову в шестом туре Турнира претенденток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить