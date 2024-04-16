Качели Непомнящего, ничьи Лагно и поражение Горячкиной: как стартовал второй круг Турнира претендентов

Ян Непомнящий продлил до шести серию ничьих на Турнире претендентов в Торонто и сохранил первую строчку в турнирной таблице. Гроссмейстер не дожал белыми фигурами аутсайдера турнира Ниджата Абасова и чудом спасся чёрными в игре с Алирезой Фируджей, а вот противостояние с другим лидером, Доммараджу Гукешем, он затягивать не стал. Екатерина Лагно также пока не потерпела ни одного поражения в Канаде и делит третье-четвёртое места с Александрой Горячкиной, которая в эндшпиле подарила победу конкурентке Лэй Тинцзе.

На Турнире претендентов в Торонто продолжается упорная борьба за право сразиться за мировую шахматную корону. После десяти туров у мужчин хорошие шансы на победу сохраняет Ян Непомнящий. Российский гроссмейстер делит первую строчку с Доммараджу Гукешем. У обоих по 6,0 очка, но на полбалла от них отстают другой индиец, Рамешбабу Прагнанандха, а также американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура.

Если смотреть на турнирную таблицу, то всё выглядит очень неплохо. Однако есть в результатах последних партий и небольшая ложка дёгтя. Непомнящий свёл вничью поединки с двумя явными аутсайдерами: Алирезой Фируджей и Ниджатом Абасовым. И не добытых в этих противостояниях очков в решающий момент может не хватить.

С азербайджанцем в восьмом туре Ян играл белыми фигурами. И уже на шестом ходу соперник поставил его в замешательство. Россиянин не знал, что делать с пешкой на с4, и на некоторое время задумался. Не найдя какого-то экстраординарного решения, он пошёл стандартными путями, никак серьёзно не угрожая оппоненту.

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Однако затем у Непомнящего всё же возникла идея, как создать давление на чёрного короля. Он начал движение слоном с а1. Увы, Ниджат всё это видел и своими манипуляциями в центре доски свёл на нет усилия россиянина. К эндшпилю спортсмены подходили при абсолютном равенстве. Тем не менее Непомнящий не стал сразу соглашаться на ничью, продолжая терзать азербайджанца. Несколько раз в концовке Абасов оказывался на грани поражения, но находил способы обойти ловушки Яна и сохранить паритет. В итоге на 63-м ходу соперники всё же пожали друг другу руки.

«Надо отдать должное Ниджату, он провёл лучшую партию на турнире. Играл очень качественно и отразил угрозы, когда Ян уже собирался проводить атаку. Многие соперники бы занервничали, так как очень часто Непомнящий давит психологически и такие атаки у него проходят. Но Абасов проявил свои лучшие качества и по праву удержал позицию», — заявил РИА Новости тренер российского шахматиста Владимир Поткин.

Куда более нервной получилась партия с Фируджей. Француз действовал белыми фигурами и удивил всех, предложив в начале разыграть двойное фианкетто, которое обычно чаще встречается в блице. А на 11-м ходу Алиреза разменял своего коня и получил простор для развития атаки.

Ян искал способ выровнять ситуацию на доске. В частности, перевёл короля на противоположный фланг, но перевес оставался на стороне соперника. А далее, как пошутил гроссмейстер Сергей Шипов, в Непомнящем вновь проснулся гений. На 34-м ходу он перевёл ладью на е8 и существенно осложнил сопернику дальнейшие атакующие действия.

Помог россиянину и сам Фируджа. Он не увидел единственный возможный путь к победе: на 39-м ходу ему нужно было пойти пешкой на g7, и тогда бы шансы на очко в партии сохранялись. Однако Алиреза возможностью не воспользовался, Ян сумел выстроить непробиваемую защиту, после чего соперники согласились на ничью.

Интересно, что после партии француз оказался разгневан судейством. По его словам, в решающий момент матча его сбил арбитр, попросив не скрипеть обувью.

«Позорный поступок по отношению ко мне во время игры. В середине матча, в самый напряжённый момент, когда я перемещался по залу во время хода Яна, главный арбитр подошёл ко мне и сказал, чтобы я перестал ходить, так как моя обувь слишком шумит на деревянном полу.

Сказал мне не ходить, а на следующий день принести новую обувь, но у меня и так есть официальная обувь, которая разрешена и которую я ношу уже больше года. Это сильно отвлекло меня во время игры, и я полностью потерял концентрацию. Я сказал одному из организаторов, что этого арбитра нужно наказать», — написал в социальных сетях Фируджа.

В десятом туре Ян белыми белыми фигурами играл со своим прямым конкурентом — Гукешем, который после перерыва успел победить Видита Гуджрати и разойтись миром с соотечественником Прагнанандхой. Гроссмейстеры резво начали партию с большого количества разменов. И во многом ключевым стал 19-й ход Непомнящего.

После того как индиец перевёл пешку на с5, россиянину стоило также пойти вперёд своей и высвободить для слона поле с2, с которого можно было начинать перспективную атаку. Ян же вместо этого достаточно быстро, даже не задумываясь, отправил на фланг ладью, что привело к очередной серии разменов и закономерной ничьей. Теперь Непомнящему предстоит сразиться с Гуджрати чёрными фигурами. В первом круге сильнее был россиянин.

В женской части Турнира претендентов позиции Екатерины Лагно и Александры Горякиной за последние три тура немного ухудшились. Теперь россиянки делят третье и четвёртое места, пропустив вперёд двух китаянок: Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе. Причём отставание от лидеров составляет целое очко.

Первый матч после перерыва девушки проводили друг против друга и ожидаемо свели его к ничьей. Также для Лагно закончились и противостояния с Хампи Конеру и Анной Музычук.

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В поединке с представительницей Индии россиянка чёрными фигурами долгое время отражала атаки соперницы, однако на 36-м ходу ладья Екатерины ворвалась во второй ряд, что заставило Конеру понервничать. Тем не менее Хампи нашла, как выйти из критической ситуации, переведя слона на с3, и свела на нет усилия соперницы.

В партии с украинкой, хотя Катя и действовала белыми фигурами, всё же более агрессивна была оппонентка. Она неоднократно создавала Лагно неприятности, но та красиво из них выпутывалась. Музычук до последнего пыталась добиться победы в принципиальном соперничестве, но ей всё же пришлось согласиться на ничью.

Что касается Горячкиной, то она две последние партии провела неоднозначно. В противостоянии всё с той же Музычук гроссмейстер чёрными фигурами в дебюте завладела небольшим перевесом. Более того, на 33-м ходу перемещение коня на d8 давало ей большое преимущество и реальные шансы на победу. Но Екатерина его не увидела, пошла ладьёй и в итоге свела встречу к ничьей.

Куда более драматично сложилась партия с Лэй Тинцзе. Уже в начале славянской защиты специалистам показалось, будто Александра что-то напутала.

«Конечно же, была подготовка. Евгений Наер и другие шахматисты, которые работают в Горячкиной, наверняка придумали какой-то манёвр. Показали ей. Но она за доской всё перепутала и получила равную, а то и более приятную для соперницы позицию», — заявил в обзоре игры на YouTube Сергей Шипов.

На этом ошибки россиянки не закончились. Она сделала достаточно наивный 23-й ход, переведя ладью на с1 и не учтя возможное перемещение чёрного короля на g6, которое вновь давало сопернице преимущество.

А затем Екатерина не увидела спасительный для себя вариант с вечным шахом. Вместо этого она переместила пешку на f3 и открыла путь для атаки чёрному ферзю. Однако и в такой ситуации в драматичном эндшпиле Горячкина сумела сделать позицию на доске равной. Роковым стал 61-й ход, когда у чёрных оставались, помимо короля, четыре пешки, а у белых — пешка и конь.

Как видно, немного расслабившись, россиянка подумала, что теперь уже любым перемещением сделает ничью, и отправила коня на е5. Но гроссмейстер не просчитала важный момент: после этого хода одна из пешек соперницы спокойно добиралась до первой горизонтали и превращалась в ферзя. И никакая другая белая фигура ей помешать уже не могла. Осознав фатальность своего решения, Горячкина сдалась.

Остаётся надеяться, что очередной выходной благотворно скажется на шахматистке и в дальнейшем она не будет совершать таких грубых ошибок: 11-й тур стартует в среду, 17 апреля.