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Поткин: Непомнящему во многих партиях Турнира претендентов сопутствует удача

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Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин считает, что его подопечному во многих партия Турнира претендентов сопутствует удача.
Поткин: Непомнящему во многих партиях Турнира претендентов сопутствует удача
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

«Яну во многих партиях сопутствует удача. Это хорошо. Против индийских шахматистов он был на грани поражения, но за счёт борьбы до конца, которая ему всегда была присуща, сумел спастись», — приводит слова Поткина ТАСС.

Россиянин сумел пройти первый круг турнира без поражений, на его счету две победы и пять ничьих. У него в сумме 4,5 очка. Сразу после него — американец Фабиано Каруана. Третий — индиец Гукеш Доммараджу.

Ранее шахматист Гири заявил, что Непомнящий упрощает Турнир претендентов.

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