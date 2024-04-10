Смагин: Непомнящий был близок к поражению на турнире претендентов, но не раскис

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказался о выступлении гроссмейстера Яна Непомнящего на шахматном турнире претендентов в Торонто (Канада).

«Ян идёт в лидерах, хотя последний тур сложился для него очень непросто. И в кои-то веки он продумал по времени на час больше, чем соперник. То есть он явно попал на какую-то домашнюю заготовку, но не раскис. По ходу партии казалось, что у него могут быть очень большие проблемы. Но как только пошла своя игра, то шахматист из Индии сразу же ошибся» — цитирует Смагина РИА Новости.

Российский гроссмейстер не слишком удачно вышел из дебюта в классическом варианте русской защиты, на 14-м ходу взяв слона на поле g5, а не на e6. Из-за этого Непомнящий слегка потерял темп и позволил индийцу лучше развить фигуры.

Тем не менее попытки Прагнанандхи сыграть на победу не увенчались успехом — Непомнящий постепенно выровнял положение на доске разменами фигур и после 44-го хода согласился на ничью в эндшпиле с одной ладьёй и пешками.

Таким образом, участник матча за звание чемпиона мира в 2023-м набрал 3,5 очка и продолжил возглавлять турнирную таблицу.

Ранее Непомнящий победил Гуджрати в четвёртом туре турнира претендентов.