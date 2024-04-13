Дворкович: итоги первого круга Турниров претендентов соответствуют ожиданиям
- РИА Новости
«Итоги первого круга турниров претендентов, с одной стороны, соответствуют ожиданиям жёсткой борьбы и нахождением большинства фаворитов наверху таблицы. А с другой стороны, неожиданностью является острейшая игра в большинстве партий, основанная на глубокой дебютной подготовке», — приводит слова Дворковича РИА Новости.
Он также подчеркнул, что доволен уровнем борьбы в партиях.
Россиянин Ян Непомнящий сумел пройти первый круг турнира без поражений, на его счету две победы и пять ничьих. У него в сумме 4,5 очка. Сразу после него — американец Фабиано Каруана. Третий — индиец Гукеш Доммараджу.
Призовой фонд турнира составляет €500 тыс.
Ранее шахматист Гири заявил, что Непомнящий упрощает Турнир претендентов.