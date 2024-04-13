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Дворкович: итоги первого круга Турниров претендентов соответствуют ожиданиям

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о Турнире претендентов в Торонто (Канада).
Дворкович: итоги первого круга Турниров претендентов соответствуют ожиданиям
  • РИА Новости

«Итоги первого круга турниров претендентов, с одной стороны, соответствуют ожиданиям жёсткой борьбы и нахождением большинства фаворитов наверху таблицы. А с другой стороны, неожиданностью является острейшая игра в большинстве партий, основанная на глубокой дебютной подготовке», — приводит слова Дворковича РИА Новости.

Он также подчеркнул, что доволен уровнем борьбы в партиях.

Россиянин Ян Непомнящий сумел пройти первый круг турнира без поражений, на его счету две победы и пять ничьих. У него в сумме 4,5 очка. Сразу после него — американец Фабиано Каруана. Третий — индиец Гукеш Доммараджу.

Призовой фонд турнира составляет €500 тыс.

Ранее шахматист Гири заявил, что Непомнящий упрощает Турнир претендентов.

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