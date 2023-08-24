Карлсен заявил, что готов играть за шахматную корону при условии изменения формата турнира

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен озвучил условие для участия в матче за шахматную корону.

«Должно быть увеличено количество игр и сокращён контроль времени. С классическим контролем я играть не буду», — приводит слова Карлсена Chess24.

Норвежец отказался от участия в матче за мировую шахматную корону в 2023 году. По его словам, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Ранее сообщалось, что Карлсен победил Прагнанандху на тай-брейке и впервые завоевал Кубок мира по шахматам.