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Карлсен заявил, что готов играть за шахматную корону при условии изменения формата турнира

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен озвучил условие для участия в матче за шахматную корону.
Карлсен заявил, что готов играть за шахматную корону при условии изменения формата турнира
  • Gettyimages.ru

«Должно быть увеличено количество игр и сокращён контроль времени. С классическим контролем я играть не буду», — приводит слова Карлсена Chess24.

Норвежец отказался от участия в матче за мировую шахматную корону в 2023 году. По его словам, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.

Ранее сообщалось, что Карлсен победил Прагнанандху на тай-брейке и впервые завоевал Кубок мира по шахматам.

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