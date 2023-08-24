Карлсен победил Прагнанандху на тай-брейке и впервые завоевал Кубок мира по шахматам
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Пятикратный чемпион мира смотрелся лучше в обоих поединках с контролем времени 25 минут плюс 10 секунд на ход, но если в первом чёрными сумел развить добытое преимущество и одержал победу, то во втором согласился на ничью.
Напомним, что обе партии в классические шахматы Карлсен и Прагнанандха во вторник и среду свели к ничьим.
Ранее сообщалось, что россиянка Александра Горячкина одолела болгарку Нургюл Салимову на тай-брейке финала Кубка мира.