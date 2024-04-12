Коварная стойка: Латыпов дважды промахнулся и подарил Усову золото спринта на Кубке Содружества, у женщин победила Сола

Даниил Усов сенсационно победил в спринте на заключительном этапе Кубка Содружества в Мурманске. Биатлонист закрыл все десять мишеней и на 4,2 секунды опередил Александра Поварницына. Вплоть до стрельбы стоя хорошие шансы на золото имел Эдуард Латыпов, однако он допустил два промаха и на последнем круге не сумел отыграть всё отставание. В аналогичной гонке у женщин первое место заняла Анна Сола. Белоруска, хоть и промазала один раз, оказалась быстрее Ирины Казакевич, также финишировавшей с одной ошибкой. Тройку сильнейших замкнула Наталья Гербулова.

Биатлонный сезон на этой неделе заканчивается этапом Кубка Содружества в Мурманске. И если на чемпионате России спортсмены и болельщики прощались с завершавшим карьеру Евгением Гараничевым, то на этот раз накануне турнира аналогичное заявление сделала Екатерина Юрлова-Перхт.

Чемпионка мира 2015 года, которая в последнее время появлялась далеко не на всех соревнованиях, решила поставить точку именно здесь. Увы, в спринте ярко проявить себя ей не удалось. С одним промахом на стойке она проиграла победительнице больше двух минут.

А золото завоевала белоруска Анна Сола, набравшая отличную форму к концу сезона. Ходом она сегодня легко конкурирует с самыми быстрыми россиянками, в частности с Ириной Казакевич. Воспитанница Михаила Шашилова, как и соперница, допустила один промах, но на финише проиграла ей 6,9 секунды.

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Да, у Солы было небольшое преимущество. Она бежала после Казакевич и знала её результат, однако это не умаляет заслуг Анны.

«Откуда силы на концовку сезона? Уже говорила, что сильно заболела и долго восстанавливалась. За это время я успела отдохнуть, подготовиться. У меня даже чувство есть, будто обрела второе дыхание. Состояние у меня намного лучше того, что было, например, в Златоусте. Сегодня я стреляла очень тяжело, так как давно этого не делала. До Мурманска я была дома без стрельбы. Были опасения, что могу сделать что-то не так, поэтому и выцеливала», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».

Не сумела выдержать темп соперниц Наталья Гербулова. Спортсменка не допустила ни одного промаха и уходила со второго огневого рубежа, всего 0,3 секунды уступая Казакевич. Но на круге отставание только выросло. Впрочем, на финише россиянка не выглядела расстроенной.

«Проигрыш не такой уж и большой — 13,2 секунды. Тем более что Аня Сола готова. А я под конец сезона показываю не очень хороший ход, да и вообще. (Смеётся.) Ладно, это всё шутки! 17-е число — счастливое для меня. Сегодня бежала под 17-м стартовым номером. И он меня не подвёл. Я рада третьему месту», — сказала Гербулова.

Впрочем, немного удивительно, что Наталья вообще показала такой высокий результат, ведь уже 17 апреля у неё свадьба и мысли девушки явно должны быть не о гонках. Биатлонистка выходит замуж за сервисмена Михаила Дуркина, а значит, в следующем сезоне всем болельщикам и комментаторам придётся учить новую фамилию.

При этом не смогла навязать борьбу лидерам в спринте и Наталия Шевченко. Бывшая лыжница, которая также отличается скоростью прохождения дистанции, неплохо стреляла, не закрыв лишь одну мишень, но уступила белоруске полминуты. Лишь на последнем круге она включилась на максимум, показав первое время среди всех 30 участниц. Но было уже поздно.

Удивительно много уступили Соле другие девушки. Больше минуты проиграли ей Тамара Дербушева, Виктория Сливко, Екатерина Носкова, хотя нельзя сказать, что они плохо стреляли. У каждой всего по одной ошибке. И явно видно, что последний спринт сезона дался им нелегко.

Куда более непредсказуемо сложилась мужская гонка. Её сенсационно выиграл 23-летний Даниил Усов, представляющий Пермский край. Ранее он не попадал даже в число призёров соревнований, но в Мурманске преподнёс всем сюрприз.

Биатлонист вышел на дистанцию под восьмым стартовым номером и ходом смотрелся очень достойно, всего по несколько секунд уступая на кругу Александру Поварницыну и Александру Логинову, которые ушли на дистанцию первыми. Однако в отличие от соперников, допустивших на стойке один и два промаха соответственно, он оказался точен, что позволило Даниилу возглавить таблицу.

Со стрельбища Усов уходил с преимуществом в 14 секунд от Поварницына. На дистанции оно начало медленно таять, но спортсмен всё же сумел финишировать с первым временем. Александр проиграл 4,2 секунды и не смог сделать себе подарок на день рождения.

«Честно, это не то, чем хотелось бы заниматься в день рождения. Всё‑таки хочется праздновать. Стрельба, конечно, была не идеальной, но с одним штрафом можно побороться. Хотелось выиграть наконец‑то. У меня побед давно не было, только призовые места. Было понятно, что в спринте вряд ли это удастся, но тем не менее», — отметил Поварницын.

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Впрочем, мало кто верил, что Даниил останется лидером, поскольку за ним стартовало большое число сильных спортсменов. Однако ни Карим Халили, ни Дмитрий Лазовский, ни Антон Смольский, ни Антон Бабиков не смогли пройти 10 км лучше. Хотя если смотреть на аналитику гонки, то Усов мощно, со вторым результатом, пробежал только первый круг, а далее по скорости был десятым и 11-м.

Одним из последних на трассу отправился ещё один претендент на победу — Эдуард Латыпов. Россиянин лидировал вплоть до второй стрельбы. Увы, два промаха на нелюбимой стойке свели на нет все усилия трёхкратного призёра Олимпийских игр. Он уходил на последний круг только четвёртым с отставанием 27,6 секунды, пропустив вперёд ещё и Халили.

Впрочем, это не смутило биатлониста. Он вновь включил свою максимальную скорость и прошёл оставшиеся километры быстрее всех: за 7 минут 24,3 секунды — лучший результат дня. Но этого всё же оказалось недостаточно даже для того, чтобы превзойти результат Поварницына. Эдуард остался третьим.

«Готов здорово, но победить не получилось. Как ни крути, не хватило чуть‑чуть. Нужно стрелять точнее и по‑другому. Так, конечно, легче выиграть гонку. Трасса сама сложная, ноги слишком сильно забивались. Нужно постоянно держать равновесие. На стойке не было жёсткой устойчивости. Хотел быстро уйти с рубежа, но не получилось», — сказал Латыпов на финише.

Впрочем, для Эдуарда есть и приятные новости. Он по итогам сезона выиграл спринтерский зачёт Кубка Содружества. У женщин «Малый хрустальный глобус» получит Ирина Казакевич. Далее спортсменов в Мурманске ждут смешанные эстафеты и масс-старты.