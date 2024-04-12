Тихонов заявил, что бывший глава IBU Бессеберг заслужил тюрьму

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал вынесение приговора бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.

«Тюрьмы никогда никому не желают, но своим безалаберным поведением, пьянством, отношениями с проститутками и всем остальным он её заслужил», — цитирует Тихонова ТАСС.

Как сообщает телеканал NRK, Бессеберг признан виновным в получении взяток, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Обвинение запросило для Бессеберга три года и семь месяцев тюрьмы.

77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января.

Ранее сообщалось, что действующий президент IBU Олле Далин подозревается в коррупции.