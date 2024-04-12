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Тихонов заявил, что бывший глава IBU Бессеберг заслужил тюрьму

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал вынесение приговора бывшему президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу.
Тихонов заявил, что бывший глава IBU Бессеберг заслужил тюрьму
  • РИА Новости

«Тюрьмы никогда никому не желают, но своим безалаберным поведением, пьянством, отношениями с проститутками и всем остальным он её заслужил», — цитирует Тихонова ТАСС.

Как сообщает телеканал NRK, Бессеберг признан виновным в получении взяток, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.

Обвинение запросило для Бессеберга три года и семь месяцев тюрьмы.

77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января. 

Ранее сообщалось, что действующий президент IBU Олле Далин подозревается в коррупции.

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