Тихонов заявил, что бывший глава IBU Бессеберг заслужил тюрьму
- РИА Новости
«Тюрьмы никогда никому не желают, но своим безалаберным поведением, пьянством, отношениями с проститутками и всем остальным он её заслужил», — цитирует Тихонова ТАСС.
Как сообщает телеканал NRK, Бессеберг признан виновным в получении взяток, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.
Обвинение запросило для Бессеберга три года и семь месяцев тюрьмы.
77-летнему норвежцу было предъявлено обвинение в коррупции за период с 2009 по 2018 год. Суд над ним начался 9 января.
Ранее сообщалось, что действующий президент IBU Олле Далин подозревается в коррупции.