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Зайцева: российские биатлонисты покажут хорошие результаты в случае допуска на ОИ

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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева считает, что у российских биатлонистов в случае допуска хорошие перспективы на Олимпиаде 2026 года.
Зайцева: российские биатлонисты покажут хорошие результаты в случае допуска на ОИ
  • Gettyimages.ru
  • © GibsonPictures

«Если к тому времени всё разрешится и нас допустят, то перспективы самые прекрасные и хорошие. Ребята будут выступать на Олимпийских играх и показывать хорошие результаты», — сказала Зайцева  Metaratings.ru.

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее тренер сборной Норвегии сообщил Слепцовой, что российских биатлонистов не хватает.

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