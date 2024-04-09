Зайцева: российские биатлонисты покажут хорошие результаты в случае допуска на ОИ
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«Если к тому времени всё разрешится и нас допустят, то перспективы самые прекрасные и хорошие. Ребята будут выступать на Олимпийских играх и показывать хорошие результаты», — сказала Зайцева Metaratings.ru.
В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
Ранее тренер сборной Норвегии сообщил Слепцовой, что российских биатлонистов не хватает.