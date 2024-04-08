Слепцова: тренер сборной Норвегии говорил мне, что русских биатлонистов сейчас не хватает

Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала, что поддерживает отношения с тренером сборной Норвегии Зигфридом Мазе.

«Я очень хорошо общаюсь с Мазе. Он говорил, что скучает по Ханты-Мансийску. Норвежцам там нравилось. Да и говорит, что русских сейчас не хватает», — цитирует Слепцову «Чемпионат».

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее Анна Сола заявила, что спортсменов из Белоруссии ждут на международных соревнованиях.