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Слепцова: тренер сборной Норвегии говорил мне, что русских биатлонистов сейчас не хватает

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Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова рассказала, что поддерживает отношения с тренером сборной Норвегии Зигфридом Мазе.
Слепцова: тренер сборной Норвегии говорил мне, что русских биатлонистов сейчас не хватает
  • РИА Новости

«Я очень хорошо общаюсь с Мазе. Он говорил, что скучает по Ханты-Мансийску. Норвежцам там нравилось. Да и говорит, что русских сейчас не хватает», — цитирует Слепцову «Чемпионат».

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее Анна Сола заявила, что спортсменов из Белоруссии ждут на международных соревнованиях.

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