Сола: нас действительно ждут на Кубке мира по биатлону

Белорусская биатлонистка Анна Сола заявила, что спортсменов её страны ждут на международных соревнованиях.

«Общаюсь со многими спортсменами и знаю, что нас там действительно ждут. Пока не было ни одного спортсмена, который бы не очень хорошо к нам относился. Все поддерживают», — цитирует Солу Sport5.

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов дал совет молодым российским биатлонистам.