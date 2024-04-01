Сола: нас действительно ждут на Кубке мира по биатлону
- РИА Новости
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«Общаюсь со многими спортсменами и знаю, что нас там действительно ждут. Пока не было ни одного спортсмена, который бы не очень хорошо к нам относился. Все поддерживают», — цитирует Солу Sport5.
В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов дал совет молодым российским биатлонистам.