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Латыпов: надо верить, что будут ещё шансы выступить на ЧМ и Олимпиадах

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Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов дал совет молодым российским биатлонистам.
Латыпов: надо верить, что будут ещё шансы выступить на ЧМ и Олимпиадах
  • РИА Новости

«Надо стараться верить, что всё наладится и будут ещё шансы выступить и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх. Поэтому расслабляться не стоит, надо любить спорт, а в России есть большие возможности», — заявил Латыпов Metaratings.ru.

В сентябре 2023-го Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

МОК в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее Латыпов рассказал, почему команда Башкортостана приняла решение передать медали за мужскую эстафету на Спартакиаде сильнейших белорусским спортсменам.

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