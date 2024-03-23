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Латыпов: передали медали белорусам на Спартакиаде, потому что так честно и справедливо

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, почему команда Башкортостана приняла решение передать медали за мужскую эстафету на Спартакиаде сильнейших белорусским спортсменам.
Латыпов: передали медали белорусам на Спартакиаде, потому что так честно и справедливо
  • РИА Новости

«Мы с Антоном Бабиковым переговорили с ребятами, обсудили решение всей командой и единогласно его поддержали. Мы дождались момента и передали медали белорусам, потому что считали, что так честно, справедливо и по-спортивному правильно», — приводит слова Латыпова Metaratings.

Напомним, что команда Башкортостана заняла четвёртое место в эстафете. Третьими стали биатлонисты из Белоруссии, но они выступали вне зачёта. Поэтому бронза отошла сборной Башкирии, в составе которой бежали Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов.

После церемонии награждения биатлонисты вручили медали белорусам.

Ранее сообщалось, что в Тюмени отменены гонки чемпионата России по биатлону в связи с событиями в Подмосковье.

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