Латыпов: передали медали белорусам на Спартакиаде, потому что так честно и справедливо
- РИА Новости
«Мы с Антоном Бабиковым переговорили с ребятами, обсудили решение всей командой и единогласно его поддержали. Мы дождались момента и передали медали белорусам, потому что считали, что так честно, справедливо и по-спортивному правильно», — приводит слова Латыпова Metaratings.
Напомним, что команда Башкортостана заняла четвёртое место в эстафете. Третьими стали биатлонисты из Белоруссии, но они выступали вне зачёта. Поэтому бронза отошла сборной Башкирии, в составе которой бежали Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов.
После церемонии награждения биатлонисты вручили медали белорусам.
Ранее сообщалось, что в Тюмени отменены гонки чемпионата России по биатлону в связи с событиями в Подмосковье.