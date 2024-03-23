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В Тюмени отменены гонки чемпионата России по биатлону в связи с событиями в Подмосковье

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Союз биатлонистов России (СБР) выступил с заявлением, что гонки чемпионата России в Тюменской области не состоятся.

«В связи с трагическими событиями в Подмосковье все спортивные и физкультурные мероприятия на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяются! Спринты у мужчин и женщин и гонки преследования у мужчин и женщин, запланированные в рамках чемпионата России по биатлону на субботу и воскресенье, в эти дни не состоятся», — сообщается в Telegram-канале СБР.

22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» началась стрельба. По данным ФСБ, по меньшей мере 40 человек погибли, более 100 — пострадали.

Ранее сообщалось, что комментатор Гусев вместе с женой был в «Крокус Сити Холле» в момент стрельбы.

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